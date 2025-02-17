Instagram тестує приховану кнопку "дизлайку" для коментарів

Instagram почав тестування нової функції, яка дозволить користувачам висловлювати своє невдоволення коментарями за допомогою прихованої кнопки "дизлайку".

Лічильник "дизлайків" не буде відображатися публічно, проте ця реакція може вплинути на ранжування коментарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Керівник платформи Адам Моссері пояснив, що нова кнопка дасть можливість користувачам приватно позначати коментарі, які їм не подобаються або здаються недоречними. При цьому автор коментаря не дізнається, що його публікацію хтось "дизлайкнув", а загальна кількість таких позначок не буде доступною для загального перегляду.

Ми тестуємо нову кнопку поруч із коментарями на Instagram, щоб користувачі могли приватно висловлювати своє невдоволення. У майбутньому ми можемо використовувати цей показник для зниження видимості таких коментарів,

– написав Моссері у Threads.

Перша інформація про тестування цієї функції з’явилася минулого місяця, але лише зараз компанія офіційно підтвердила її існування. Поки що експеримент проводиться на обмеженій групі користувачів. У перспективі алгоритм може змінити порядок відображення коментарів, покращуючи взаємодію в соцмережі.

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Подібна система голосування вже давно працює на Reddit, де кількість позитивних або негативних реакцій впливає на ранжування коментарів. Однак поки що невідомо, чи отримає кнопка "дизлайку" в Instagram такий самий рівень впливу. Meta також не повідомляє, коли буде ухвалене рішення щодо можливого глобального запуску цієї функції.