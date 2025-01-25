Які бонуси пропонують блогерам

При цьому ідеться саме про розміщення контенту спершу в Instagram, а не в TikTok чи інших соцмережах. Розмір винагороди, за даними The Information, становить від 10 000 до 50 000 доларів на місяць, інформує 24 Канал.

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Що кажуть у Meta

Речниця Meta Пейдж Коен для The Verge повідомила, що бонусна програма дійсно існує. За її словами, творцям TikTok запропонують угоди, які мають допомогти розвивати їхні акаунти в Instagram і Facebook.

Довідково. Програма має назву Breakthrough Bonus і дозволяє блогерам з TikTok заробляти до 5000 доларів США упродовж 3 місяців за публікацію Reels у Facebook та Instagram.

Що відомо про заборону TikTok у США

Ще в квітні 2024 року у США вийшов указ, згідно з яким соцмережу TikTok, що належить ByteDance, заборонять в країні, якщо до 19 січня платформу не продадуть компанії, яка базується за межами Китаю.

Згодом Трамп відтермінував блокування соцмережі на 75 днів і сказав, що не проти, якщо її куплять такі мільярдери, як Ілон Маск або Ларрі Еллісон. Зрештою стало відомо, що китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, таки укладе угоду для того, щоб застосунок залишався доступним у Сполучених Штатах.