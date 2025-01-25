Какие бонусы предлагают блогерам

При этом речь идет именно о размещении контента сначала в Instagram, а не в TikTok или других соцсетях. Размер вознаграждения, по данным The Information, составляет от 10 000 до 50 000 долларов в месяц, информирует 24 Канал.

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Что говорят в Meta

Пресс-секретарь Meta Пейдж Коэн для The Verge сообщила, что бонусная программа действительно существует. По ее словам, создателям TikTok предложат соглашения, которые должны помочь развивать их аккаунты в Instagram и Facebook.

Справочно. Программа называется Breakthrough Bonus и позволяет блогерам с TikTok зарабатывать до 5000 долларов США в течение 3 месяцев за публикацию Reels в Facebook и Instagram.

Что известно о запрете TikTok в США

Еще в апреле 2024 года в США вышел указ, согласно которому соцсеть TikTok, принадлежащий ByteDance, запретят в стране, если до 19 января платформу не продадут компании, которая базируется за пределами Китая.

Впоследствии Трамп отсрочил блокировку соцсети на 75 дней и сказал, что не против, если ее купят такие миллиардеры, как Илон Маск или Ларри Эллисон. В конце концов стало известно, что китайская материнская компания TikTok, ByteDance, таки заключит соглашение для того, чтобы приложение оставался доступным в Соединенных Штатах.