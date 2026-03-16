Meta вимикає повне шифрування повідомлень в Instagram

Meta припиняє підтримку наскрізного шифрування повідомлень у Instagram. Користувачі отримують сповіщення, що функція зникне 8 травня. Компанія не пояснила причин, але рішення може бути пов’язане зі змінами у стратегії об’єднання месенджерів.

Instagram перестане підтримувати наскрізне шифрування приватних повідомлень. У застосунку вже з’являються попередження про те, що цей рівень захисту стане недоступним після 8 травня. Відповідну інформацію також додано до довідкових матеріалів платформи. Про це повідомляє служба підтримки Instagram.

Чому компанія відмовляється від захищених повідомлень?

Meta почала впроваджувати шифрування повідомлень в Instagram у серпні 2022 року. Це було частиною масштабного плану інтеграції всіх сервісів обміну повідомленнями компанії – WhatsApp, Messenger та Instagram – у спільну інфраструктуру. Передбачалося, що вони отримають однакові стандарти безпеки, зокрема повне E2E-шифрування, яке вже використовується у WhatsApp.

Однак розширення захисту викликало занепокоєння правоохоронців і регуляторів. Вони вважали, що сильне шифрування може ускладнити розслідування злочинів і приховувати незаконну діяльність. Попри це, до недавнього часу Meta продовжувала рухатися до того, щоб зробити E2E-шифрування стандартом для всіх своїх сервісів.

Як пише Social media today, тепер компанія, схоже, змінила курс і більше не прагне об’єднати платформи в єдину систему. Офіційного пояснення немає, але експерти пов’язують рішення з антимонопольними суперечками у США.

Ще у 2020 році Federal Trade Commission подала позов проти Meta, звинувативши її у незаконному збереженні монополії через придбання Instagram і WhatsApp для усунення конкурентів. Регулятор вимагав розділення цих сервісів.

У відповідь Meta почала інтегрувати свої месенджери в єдину систему, що ускладнило б можливий примусовий поділ бізнесу. Та в листопаді минулого року компанія виграла справу в суді, хоча регулятор оскаржує рішення. Після цього інтерес до масштабного об’єднання сервісів помітно зменшився, що могло призвести й до відмови від шифрування в Instagram.