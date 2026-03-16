Instagram перестанет поддерживать сквозное шифрование частных сообщений. В приложении уже появляются предупреждения о том, что этот уровень защиты станет недоступным после 8 мая. Соответствующая информация также добавлена в справочные материалы платформы. Об этом сообщает служба поддержки Instagram.

Почему компания отказывается от защищенных сообщений?

Meta начала внедрять шифрование сообщений в Instagram в августе 2022 года. Это было частью масштабного плана интеграции всех сервисов обмена сообщениями компании – WhatsApp, Messenger и Instagram – в общую инфраструктуру. Предполагалось, что они получат одинаковые стандарты безопасности, в частности полное E2E-шифрование, которое уже используется в WhatsApp.

Однако расширение защиты вызвало беспокойство правоохранителей и регуляторов. Они считали, что сильное шифрование может усложнить расследование преступлений может затруднить расследование преступлений и скрывать незаконную деятельность. Несмотря на это, до недавнего времени Meta продолжала двигаться к тому, чтобы сделать E2E-шифрование стандартом для всех своих сервисов.

Как пишет Social media today, теперь компания, похоже, сменила курс и больше не стремится объединить платформы в единую систему. Официального объяснения нет, но эксперты связывают решение но эксперты связывают решение с антимонопольными спорами в США.

Еще в 2020 году Federal Trade Commission подала иск против Meta, обвинив ее в незаконном сохранении монополии через приобретение Instagram и WhatsApp для устранения конкурентов. Регулятор требовал разделения этих сервисов.

В ответ Meta начала интегрировать свои мессенджеры в единую систему, что усложнило бы возможное принудительное разделение бизнеса. Но в ноябре прошлого года компания выиграла дело в суде, хотя регулятор оспаривает решение. После этого интерес к масштабному объединению сервисов заметно уменьшился, что могло привести и к отказу от шифрования в Instagram.