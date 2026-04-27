Каким было первое назначение символа @?

Хотя сегодня этот символ ассоциируется с высокими технологиями, он появился задолго до изобретения первого компьютера. Даже на клавиатурах пишущих машинок 19 века можно было найти отдельную клавишу с этим знаком, расположенную рядом с буквами и другими символами. Документально подтвержденное использование этого знака датируется еще 1536 годом, однако существуют предположения, что он мог появиться даже в 6 – 7 веках нашей эры, пишет IFLScience.

Одной из основных версий происхождения символа является деятельность средневековых писцов. Латинские писцы, которые вручную копировали огромные массивы текстов, постоянно искали способы ускорить свою работу с помощью сокращений. Именно так возник символ & (амперсанд), и подобным образом эволюционировал знак @. Он стал стенографическим заменителем латинского предлога "ad", что означает "на", "к" или "по направлению к". Визуально это выглядело как буква "a", хвостик которой плавно переходил в петлю, поглощая букву "d".

Существуют и более таинственные упоминания об этом символе. Например, в болгарском переводе греческой хроники 1345 года знак @ неожиданно появляется на месте первой буквы в слове "Аминь", пишет BBC. Причины такого единичного использования остаются загадкой для историков, поскольку в последующих текстах того времени этот прием не повторялся.

Другая теория связывает происхождение знака с французскими писцами, которые использовали его как декоративный вариант написания "à", что также означает "на". Это значение удивительным образом перекликается с тем, как мы используем символ в интернет-культуре сегодня, хотя прямых доказательств этой версии немного.

Настоящий исторический прорыв в исследовании этого вопроса произошел в 2000 году благодаря профессору Джорджо Стабиле из Римского университета Ла Сапиенца. Он обнаружил символ @ в письме флорентийского купца, датированном 4 мая 1536 года. В этом документе знак использовался для обозначения цены за единицу товара – например, определенное количество оливкового масла за конкретную сумму денег. Такая коммерческая традиция сохранилась и в 19 веке, когда бухгалтеры и лавочники активно вносили @ в свои учетные книги с помощью печатных машинок именно для обозначения стоимости товаров.

Вторая жизнь для @

Новую жизнь символ получил в 1971 году благодаря компьютерному инженеру Рэю Томлинсону. Работая над первой программой для обмена сообщениями в сети ARPANET, он искал способ отделить имя пользователя от названия компьютера в адресе. Томлинсону был нужен знак, который бы четко распознавался операционной системой, был однозначным и при этом редко употреблялся в обычном языке или программном коде.

В интервью 2012 года для Smithsonian Magazine он вспоминал, что выбор был небольшим – можно было использовать восклицательный знак, запятую или знак равенства, но они не казались логичными. Знак @ идеально подошел для этой роли, поскольку уже имел значение "по адресу" или "в". Это решение фактически спасло старинный символ от забвения, превратив его в один из главных визуальных маркеров нашей эпохи.

Каждый называет его по-своему

Интересно, что в разных уголках мира этот знак получил очень колоритные названия, отражающие местную культуру: