Instagram шукатиме дітей і підлітків, які брешуть про свій вік

Instagram активніше виявлятиме неповнолітніх, які брешуть про свій вік, і переводитиме їх на нещодавно запущені підліткові акаунти. Для цього компанія Meta застосовує штучний інтелект – технологію, яка автоматично активує захисні налаштування, навіть якщо користувач вказав фальшиву дату народження.

Як це працюватиме

Компанія Meta вдосконалює механізми захисту підлітків в Instagram. Тепер вона застосовує штучний інтелект для виявлення неповнолітніх, які намагаються обійти вікові обмеження, неправдиво вказуючи свій рік народження. Якщо платформа запідозрить, що обліковий запис належить підлітку, навіть якщо вказано вік дорослого, він автоматично переводиться до так званого підліткового акаунта – з вбудованим захистом і обмеженим доступом, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Новий тип акаунтів було запроваджено минулого року й відтоді Meta розширила їхню дію на Facebook і Messenger. У таких профілях автоматично активуються налаштування, які обмежують коло контактів підлітка, контент, до якого він має доступ, та можливість редагування цих налаштувань без дозволу батьків. Щоб змінити обмеження, підліткам до 16 років потрібна згода батьків або опікунів.

ШІ вже давно не новинка для Instagram – соцмережа використовує його для визначення віку деякий час. Однак тепер ця технологія стала інструментом більш активного контролю. Наприклад, вона аналізує публікації, привітання з днем народження або повідомлення від інших користувачів, щоб виявити ймовірних підлітків. Усі параметри, які аналізуються при перевірці, невідомі. Ймовірно, система також реагує на інтереси користувача. Простіше кажучи, якщо ви цікавитесь дитячим серіалом, іграшками або іншими характерними для певного віку речами, то ви, швидше за все, підліток.

Якщо система помиляється, користувач може вручну скоригувати свої налаштування.

Meta наголошує, що ця ініціатива відповідає на зростаюче занепокоєння суспільства, батьків і самих підлітків щодо шкідливого впливу соціальних мереж. Згідно з опитуванням Pew Research, навіть молоді користувачі все частіше усвідомлюють негативний вплив надмірного користування соцмережами на їхнє психічне здоров’я. Підліткові акаунти покликані дати батькам змогу стежити за тим, як діти проводять час онлайн, і контролювати, який контент вони споживають.

Компанія також почне інформувати батьків про важливість правдивого віку в облікових записах дітей. Один з найпростіших способів забезпечити захист – перевірити, чи правильно вказано дату народження у профілі.

Сьогодні, за словами Meta, понад 54 мільйони підлітків по всьому світу вже користуються такими акаунтами, і 97% користувачів віком від 13 до 15 років залишаються в цих захищених середовищах, де вони можуть взаємодіяти лише з певною аудиторією.