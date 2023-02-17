Instagram запустив функцію каналів, схожу на аналогічну в Telegram

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив, що компанія запускає нову функцію в Instagram під назвою "Канали". Для прикладу він одразу ж представив перший такий канал від свого імені.

Наразі функцію тестують серед обмеженого числа творців контенту зі США. Для всіх інших обіцяють запуск протягом найближчих місяців. Автори, які також зацікавлені, можуть зареєструватися, щоб отримати ранній доступ.

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Що відомо про функцію

Судячи з усього, нова функція покликана доповнити основну сторінку в Instagram, даючи змогу публікувати різні інформаційні повідомлення, цікавитися думкою користувачів, повідомляти про зміни тощо.

Канали в Instagram дуже схожі на те, що пропонує Telegram, але прив'язані до сторінки в соцмережі. Щоб приєднатися до нього, потрібно бути підписаним на автора.

За словами Цукерберга, в таких каналах можна буде публікувати:

Текстові пости,

Зображення,

Відео,

Голосові повідомлення,

Опитування.



Інтерфейс "Каналів" в Instagram / Фото Instagram



Інтерфейс "Каналів" в Instagram / Фото Instagram



Інтерфейс "Каналів" в Instagram / Фото Instagram

Наразі користувачі, які підписалися, можуть виставляти реакції – вподобайки та емоції. Функції коментарів при цьому поки що не передбачено, але компанія обіцяє найближчим часом "додаткові можливості", серед яких, імовірно, й буде коментування.

Крім того, в майбутньому обіцяють додати підтримку спільних публікацій, сеанси у форматі запитання-відповідь та інше.

Глава компанії також анонсував появу каналів і в інших своїх соцмережах у найближчі місяці.