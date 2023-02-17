Наразі функцію тестують серед обмеженого числа творців контенту зі США. Для всіх інших обіцяють запуск протягом найближчих місяців. Автори, які також зацікавлені, можуть зареєструватися, щоб отримати ранній доступ.

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Що відомо про функцію

Судячи з усього, нова функція покликана доповнити основну сторінку в Instagram, даючи змогу публікувати різні інформаційні повідомлення, цікавитися думкою користувачів, повідомляти про зміни тощо.

Канали в Instagram дуже схожі на те, що пропонує Telegram, але прив'язані до сторінки в соцмережі. Щоб приєднатися до нього, потрібно бути підписаним на автора.

За словами Цукерберга, в таких каналах можна буде публікувати:

Текстові пости,

Зображення,

Відео,

Голосові повідомлення,

Опитування.



Інтерфейс "Каналів" в Instagram / Фото Instagram



Інтерфейс "Каналів" в Instagram / Фото Instagram



Інтерфейс "Каналів" в Instagram / Фото Instagram

Наразі користувачі, які підписалися, можуть виставляти реакції – вподобайки та емоції. Функції коментарів при цьому поки що не передбачено, але компанія обіцяє найближчим часом "додаткові можливості", серед яких, імовірно, й буде коментування.

Крім того, в майбутньому обіцяють додати підтримку спільних публікацій, сеанси у форматі запитання-відповідь та інше.

Глава компанії також анонсував появу каналів і в інших своїх соцмережах у найближчі місяці.