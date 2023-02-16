У цьому плані Twitter є першою соцмережею, що йде на такий крок. Ілон Маск, який викликав хвилю критики після того, як покурив марихуану на зйомках подкасту Джо Рогана, підтвердив ранні чутки про те, що соцмережа стане більш "дружньою" до марихуани після купівлі компанії.

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Що відомо

Цього тижня Twitter змінив свою політику, дозволивши американським компаніям з виробництва канабісу розміщувати рекламу на своїй платформі, хоча і з численними обмеженнями.

Для багатьох рекламодавців канабісу це новаторська можливість вийти на свої ринки і знайти свою аудиторію, не вдаючись до якихось обхідних шляхів,

– каже Емі Денесон, співзасновниця Cannabis Media Council, торговельної асоціації, яка займається освітою в галузі канабісу.

Щоб розміщувати таку рекламу в Twitter, компанії, що займаються канабісом, повинні бути попередньо авторизовані й затверджені, а також відповідати багатьом вимогам. Можливо, найсуттєвішим обмеженням є те, що виробники не можуть прямо пропонувати марихуану для продажу. Реклама може стосуватися лише просування переваг бренду, інформаційного контенту про канабіс та пов'язаних із ним послуг.

Також компанії повинні:

Мати ліцензію "відповідних органів";

Націлювати рекламу тільки на ті регіони, де вони мають ліцензію на просування товарів або послуг в інтернеті;

Не налаштовувати рекламу на осіб молодше 21 року;

Брати на себе всю юридичну відповідальність за дотримання застосовних законів і правил.

Реклама канабісу також не повинна містити будь-які заяви про користь для здоров'я або показувати будь-які зображення вживання марихуани.

Twitter вже бачить потенційні виплати за таку рекламу на платформі, заявляючи, що за статистикою, твіти про канабіс затьмарюють такі теми, як домашні тварини та кулінарія, а також такі галузі, як кава та алкоголь.