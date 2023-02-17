В настоящее время функцию тестируют среди ограниченного числа создателей контента из США. Для всех остальных обещают запуск в ближайшие месяцы. Авторы, также заинтересованные, могут зарегистрироваться, чтобы получить ранний доступ.
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Что известно о функции
Судя по всему, новая функция призвана дополнить основную страницу в Instagram, позволяя публиковать различные информационные сообщения, интересоваться мнением пользователей, сообщать об изменениях и прочее.
Каналы в Instagram очень похожи на то, что предлагает Telegram, но привязаны к странице в соцсети. Чтобы присоединиться к нему, нужно подписаться на автора.
По словам Цукерберга, в таких каналах можно будет публиковать:
- Текстовые посты,
- Изображения,
- Видео,
- Голосовые сообщения,
- Опросы.
Интерфейс "Каналов" в Instagram / Фото Instagram
Интерфейс "Каналов" в Instagram / Фото Instagram
Интерфейс "Каналов" в Instagram / Фото Instagram
Пользователи, которые подписались, могут выставлять реакции – лайки и эмоции. Функция комментариев при этом пока не предусмотрена, но компания обещает в ближайшее время "дополнительные возможности", среди которых, вероятно, и комментирование.
Кроме того, в будущем обещают добавить поддержку совместных публикаций, сеансы в формате вопрос-ответ и прочее.
Глава компании также анонсировал появление каналов и в других своих соцсетях в ближайшие месяцы.