У мережу злили незвичайний чип Intel Nova Lake – у ньому майже немає головного

Новий витік розкрив незвичайну конфігурацію процесора Intel Nova Lake Edge. Компанія, схоже, готує чип без продуктивних ядер, зате з потужним вбудованим GPU для AI-завдань і багатозадачності.

У мережі з'явилися нові подробиці про майбутні процесори Intel серії Nova Lake Edge. За даними китайського інсайдера Golden Pig Upgrade Pack, компанія тестує незвичну конфігурацію чипа, яка кардинально відрізняється від традиційної архітектури сучасних процесорів. Про це пише Digital trends.

Чому Intel відмовляється від класичних продуктивних ядер?

Згідно з витоком, один із варіантів Nova Lake Edge отримає лише вісім енергоефективних ядер і одразу 12 інтегрованих графічних Xe-ядер. Найбільш несподіваний момент – повна відсутність продуктивних P-ядер, які зазвичай відповідають за найважчі та найвимогливіші обчислення.

На перший погляд така конфігурація виглядає дивно для ноутбука чи настільного комп'ютера. Сучасні процесори Intel зазвичай поєднують продуктивні P-ядра та енергоефективні E-ядра, де перші відповідають за максимальну швидкодію, а другі – за енергоощадність і фонові задачі.

Інформацію також поширив ресурс VideoCardz.

Однак у випадку Nova Lake Edge Intel, схоже, робить ставку на зовсім інший сценарій використання.

Аналітики припускають, що новинка орієнтована не на масовий споживчий ринок, а на edge-системи та локальні AI-пристрої. У таких системах важливіша стабільна графічна та AI-продуктивність, а не короткочасні пікові навантаження процесора.

Йдеться про компактні сервери, локальні AI-модулі, системи автоматизації, медіацентри або пристрої для обробки даних без постійного підключення до хмари.

Чому підтримка SR-IOV привернула увагу?

Додатковий інтерес до витоку викликала ще одна новина, пов'язана з графічною архітектурою Intel Xe3P. За даними ресурсу Phoronix, інженери Intel уже відправили патчі для Linux 7.2 із підтримкою SR-IOV для інтегрованої графіки Nova Lake.

Технологія SR-IOV дозволяє одному GPU працювати як кілька окремих віртуальних пристроїв одночасно. Це означає, що інтегрована графіка з 12 Xe-ядрами потенційно зможе паралельно обробляти різні задачі:

локальний AI-інференс;

потокову обробку відео;

роботу кількох дисплеїв;

віддалені робочі столи;

медіасервери;

віртуалізовані середовища.

Саме тому деякі експерти вважають, що Nova Lake Edge більше нагадує GPU-платформу з процесорними функціями, а не класичний CPU із вбудованою графікою. Останніми роками ринок процесорів стрімко зміщується в бік AI-прискорення та гібридних архітектур. На цьому тлі AMD, NVIDIA та Qualcomm активно просувають рішення для локального запуску штучного інтелекту.

Intel також намагається адаптувати свої процесори під нові сценарії використання – від AI-ПК до edge-обчислень. Очікується, що стандартна серія Nova Lake може дебютувати вже наприкінці 2026 року. Водночас версія Edge, за попередніми даними, з'явиться лише у 2027 році. Це може стати проблемою для Intel, адже конкуренти просуваються в сегменті AI-чипів дуже швидко.

Поки що компанія офіційно не підтвердила характеристики Nova Lake Edge, тому вся інформація базується виключно на витоках та ранніх згадках у драйверах Linux.