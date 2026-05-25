Що придумали в Huawei?

Геополітичне протистояння між Вашингтоном і Пекіном отримало новий поштовх. Китайський технологічний гігант Huawei оголосив про розробку інноваційного методу виробництва напівпровідників, який дозволить компанії створювати сучасні мікросхеми в умовах жорстких санкцій. Першим про це повідомило видання Tech Xplore.

Починаючи з 2019 року, обмеження з боку США та їхніх союзників суттєво підірвали доступ компанії до ключових компонентів і технологій, зокрема до обладнання для екстремальної ультрафіолетової літографії (EUV), яке є критично важливим для виробництва найсучасніших чипів.

Тривалий час вважалося, що масове виготовлення процесорів за технологічним процесом 5 нанометрів або менше неможливе без використання EUV-машин. Проте Huawei намагається довести зворотне.

За останні шість років мене часто запитували: "як ви вижили і повернулися на вершину?",

– розповіла голова підрозділу напівпровідників компанії Хе Тінбо під час виступу на Міжнародному симпозіумі зі схем і систем (ISCAS) у Шанхаї.

За її словами, компанія змогла адаптуватися до викликів завдяки докорінному перегляду самих принципів проєктування електроніки.

Традиційно індустрія керувалася "законом Мура", сформульованим співзасновником Intel Гордоном Муром. Цей принцип стверджує, що кількість транзисторів на кристалі подвоюється кожні два роки, що дозволяє робити чипи меншими та швидшими. Однак цей шлях має фізичні межі. У компанії Intel цю проблему описують так: "Ви можете робити щось меншим, меншим і ще меншим... поки це не стане неможливим".

Закон масштабування Тау приходить на заміну

Хе Тінбо зазначила, що через санкції ці труднощі виникли перед Huawei раніше, ніж перед конкурентами, і виявилися значно жорсткішими. Замість того, щоб зосереджуватися лише на щільності розміщення компонентів, Huawei запропонувала власну концепцію – "закон масштабування Тау" (Tau Scaling Law), який також називають "законом Херса".

Новий підхід полягає в оптимізації часу, який витрачається на обмін даними між різними елементами чипа, а не просто у боротьбі за вільне місце на пластині. Компанія наразі не розкриває конкретні методи та підходи, які лежать в основі цього закону та, відповідно, майбутніх чипів.

Наше рішення є реалістичним і доступним. Продуктивність нового чипа може повністю конкурувати з результатами іншого шляху,

– підкреслила Хе Тінбо.

Коли технологія вийде на ринок

Першим практичним втіленням цієї стратегії стане наступне покоління процесорів Kirin, вихід якого заплановано на осінь 2026 року. Ці чипи стануть першими у світі, де буде повністю застосована архітектура під назвою "LogicFolding", побудована на нових принципах оптимізації.

Ба більше, Huawei ставить перед собою амбітну мету – налагодити виробництво мікросхем за технологією 1,4 нанометра до 2031 року. Для порівняння, світовий лідер галузі, тайванська компанія TSMC, планує досягти аналогічного результату раніше – до 2028 року.

Перегони чипів

Передові чипи сьогодні є не просто деталями для смартфонів, а основою для систем штучного інтелекту, що робить їх ключовим елементом технологічного суперництва. США неодноразово висловлювали побоювання, що обладнання Huawei може використовуватися китайським урядом для шпигунства, хоча сама компанія ці звинувачення категорично відхиляє.

Закон масштабування Тау підкреслює амбіції компанії лідирувати, а не наздоганяти у глобальних перегонах чипів,

– прокоментував ситуацію Джордж Чень, партнер і голова цифрової практики The Asia Group.

Він також додав: "Навіть без запуску нового продукту сьогодні наміри Huawei зрозумілі – і її траєкторія, ймовірно, посилить занепокоєння США".