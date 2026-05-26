В сети появились новые подробности о будущих процессорах Intel серии Nova Lake Edge. По данным китайского инсайдера Golden Pig Upgrade Pack, компания тестирует необычную конфигурацию чипа, которая кардинально отличается от традиционной архитектуры современных процессоров. Об этом пишет Digital trends.

Почему Intel отказывается от классических производительных ядер?

Согласно утечке, один из вариантов Nova Lake Edge получит лишь восемь энергоэффективных ядер и сразу 12 интегрированных графических Xe-ядер. Самый неожиданный момент – полное отсутствие производительных P-ядер, которые обычно отвечают за самые тяжелые и требовательные вычисления.

На первый взгляд такая конфигурация выглядит странно для ноутбука или настольного компьютера. Современные процессоры Intel обычно сочетают производительные P-ядра и энергоэффективные E-ядра, где первые отвечают за максимальное быстродействие, а вторые – за энергосбережение и фоновые задачи.

Информацию также распространил ресурс VideoCardz.

Однако в случае Nova Lake Edge Edge Intel, похоже, делает ставку на совсем другой сценарий использования.

Аналитики предполагают, что новинка ориентирована не на массовый потребительский рынок, а на edge-системы и локальные AI-устройства. В таких системах более важна стабильная графическая и AI-производительность, а не кратковременные пиковые нагрузки процессора.

Речь идет о компактных серверах, локальные AI-модули, системы автоматизации, медиацентры или устройства для обработки данных без постоянного подключения к облаку.

Почему поддержка SR-IOV привлекла внимание?

Дополнительный интерес к утечке вызвала еще одна новость вызвала еще одна новость, связанная с графической архитектурой Intel Xe3P. По данным ресурса Phoronix, инженеры Intel уже отправили патчи для Linux 7.2 с поддержкой SR-IOV для интегрированной графики Nova Lake.

Технология SR-IOV позволяет одному GPU работать как несколько отдельных виртуальных устройств одновременно. Это означает, что интегрированная графика с 12 Xe-ядрами потенциально сможет параллельно обрабатывать различные задачи:

локальный AI-инференс;

потоковую обработку видео;

работу нескольких дисплеев;

удаленные рабочие столы;

медиасерверы;

виртуализированные среды.

Именно поэтому некоторые эксперты считают, что Nova Lake Edge больше напоминает GPU-платформу с процессорными функциями, а не классический CPU со встроенной графикой. В последние годы рынок процессоров стремительно смещается процессоров стремительно смещается в сторону AI-ускорения и гибридных архитектур. На этом фоне AMD, NVIDIA и Qualcomm активно продвигают решения для локального запуска искусственного интеллекта.

Intel также пытается адаптировать свои процессоры под новые сценарии использования – от AI-ПК до edge-вычислений. Ожидается, что стандартная серия Nova Lake может дебютировать уже в конце 2026 года. В то же время версия Edge, по предварительным данным, появится только в 2027 году. Это может стать проблемой для Intel, ведь конкуренты продвигаются в сегменте AI-чипов очень быстро.

Пока компания официально не подтвердила характеристики Nova Lake Edge, поэтому вся информация базируется исключительно на утечках и ранних упоминаниях в драйверах Linux.