Большинство современных систем "умного" дома работают через Wi-Fi. Именно через него камеры, лампы, датчики или бытовая техника передают данные между собой и синхронизируются с мобильными приложениями. Однако такая схема имеет и свои минусы – зависимость от интернета, дополнительная нагрузка на сеть и постоянный обмен данными с серверами производителей. Об этом пишет BGR.

Может ли Bluetooth заменить Wi-Fi в smart home?

Именно поэтому все больше энтузиастов smart home обращают внимание на Bluetooth. Многие устройства уже имеют встроенную поддержку этого стандарта, хотя производители часто используют ее только как вспомогательный инструмент для первичной настройки. С помощью Bluetooth-модулей, ретрансляторов сигнала и открытых платформ вроде Home Assistant можно создать локальную систему автоматизации, которая будет работать даже без облачных сервисов.

Одним из главных преимуществ такого подхода называют приватность. Данные о температуре в комнате, активности датчиков или сценарии автоматизации не обязательно передавать сторонним компаниям. Кроме того, Bluetooth Low Energy потребляет меньше электроэнергии, чем постоянно активное Wi-Fi-соединение.

Мониторинг температуры без фирменных приложений

Одним из самых популярных сценариев использования Bluetooth в smart home является контроль температуры и влажности. Особенно это актуально для комнат с чувствительной техникой – например, компьютерами, серверами или музыкальным оборудованием.

На рынке есть много готовых датчиков, однако большинство из них требует установки отдельного приложения производителя. Поэтому информация о состоянии жилья часто передается на внешние серверы.

Используя Home Assistant, Bluetooth-датчики можно подключить локально. Система автоматически находит совместимые устройства и собирает данные о температуре, влажность или другие показатели без необходимости использовать облачные сервисы бренда.

Если сигнала не хватает, проблему решают решают Bluetooth-прокси – специальные ретрансляторы, которые помогают передавать данные через стены или между разными комнатами.

Bluetooth также позволяет создавать сложные сценарии автоматизации без дорогостоящих экосистем. Для этого используют приложения вроде Tasker для Android или Shortcuts на iPhone.

Например, система может распознать отключение Bluetooth-наушников после пробежки и автоматически включить кондиционер. Параллельно смарт-колонка продолжит воспроизводить музыку, а электрочайник начнет кипятить воду.

Подобные сценарии особенно популярны среди пользователей DIY-систем, которые не хотят зависеть от готовых экосистем крупных технологических компаний.

Еще одно направление – локальные системы безопасности. В традиционных smart home-решениях камеры, сирены и датчики движения обычно работают через интернет. Это создает риски: от перебоев в сети до потенциального глушения Wi-Fi-сигнала.

Bluetooth-системы работают иначе. Датчики движения можно напрямую связать с освещением, сигнализацией или колонками. Если система зафиксирует движение возле дома, свет начнет мигать, а динамики включат сирену.

Поскольку Bluetooth работает локально и не зависит от роутера так сильно, как Wi-Fi, подобные решения считаются более устойчивыми к внешним помехам.

Смарт-колонки вроде Amazon Echo давно стали одним из символов "умного" дома. В то же время многие пользователи настороженно относятся к тому, что такие системы могут хранить голосовые команды и аудиозаписи.

Как пишет Aziot, в случае локальных Bluetooth-систем альтернативой могут стать open-source-решения. Например, голосовой помощник Assist в Home Assistant позволяет запускать автоматизации без передачи записей в облако.

Пользователь может создать целую цепочку действий для одной команды. Фраза вроде "выполнить приказ 66" способна одновременно выключить свет, закрыть шторы и активировать вечерний режим в квартире.

Умные розетки и экономия электроэнергии

Bluetooth Low Energy часто называют одним одним из самых энергоэффективных стандартов беспроводной связи. В отличие от Wi-Fi, устройства не должны постоянно поддерживать активное подключение.

Особенно это заметно в случае "умных" розеток. Такие устройства могут анализировать потребление электроэнергии и автоматически выключать технику, когда она переходит в режим ожидания.

Подобный сценарий требует тонкой настройки, ведь разные приборы имеют разное энергопотребление в пассивном режиме. Однако в долгосрочной перспективе это помогает уменьшить расходы на электроэнергию и оптимизировать работу домашней техники.

Почему Bluetooth снова становится популярным?

Популярность Bluetooth в smart home во многом во многом связана с ростом интереса к локальным системам автоматизации. Пользователи все чаще хотят контролировать собственные данные и меньше зависеть от серверов крупных компаний.

В то же время современные Bluetooth-устройства уже не имеют тех ограничений, которые были характерны для технологии несколько лет назад. Благодаря Bluetooth Low Energy, прокси-модулям и платформам с открытым кодом локальные smart home-системы становятся не только дешевле, но и более гибкими для настройки.