Більшість сучасних систем "розумного" дому працюють через Wi-Fi. Саме через нього камери, лампи, датчики чи побутова техніка передають дані між собою та синхронізуються з мобільними застосунками. Однак така схема має і свої мінуси – залежність від інтернету, додаткове навантаження на мережу та постійний обмін даними з серверами виробників. Про це пише BGR.

Чи може Bluetooth замінити Wi-Fi у smart home?

Саме тому все більше ентузіастів smart home звертають увагу на Bluetooth. Багато пристроїв уже мають вбудовану підтримку цього стандарту, хоча виробники часто використовують її лише як допоміжний інструмент для первинного налаштування. За допомогою Bluetooth-модулів, ретрансляторів сигналу та відкритих платформ на кшталт Home Assistant можна створити локальну систему автоматизації, яка працюватиме навіть без хмарних сервісів.

Однією з головних переваг такого підходу називають приватність. Дані про температуру в кімнаті, активність датчиків або сценарії автоматизації не обов'язково передавати стороннім компаніям. Крім того, Bluetooth Low Energy споживає менше електроенергії, ніж постійно активне Wi-Fi-з'єднання.

Моніторинг температури без фірмових застосунків

Одним із найпопулярніших сценаріїв використання Bluetooth у smart home є контроль температури та вологості. Особливо це актуально для кімнат із чутливою технікою – наприклад, комп'ютерами, серверами або музичним обладнанням.

На ринку є багато готових датчиків, однак більшість із них вимагає встановлення окремого застосунку виробника. Через це інформація про стан житла часто передається на зовнішні сервери.

Використовуючи Home Assistant, Bluetooth-датчики можна підключити локально. Система автоматично знаходить сумісні пристрої та збирає дані про температуру, вологість чи інші показники без необхідності використовувати хмарні сервіси бренду.

Якщо сигналу не вистачає, проблему вирішують Bluetooth-проксі – спеціальні ретранслятори, які допомагають передавати дані через стіни або між різними кімнатами.

Bluetooth також дозволяє створювати складні сценарії автоматизації без дорогих екосистем. Для цього використовують застосунки на кшталт Tasker для Android або Shortcuts на iPhone.

Наприклад, система може розпізнати відключення Bluetooth-навушників після пробіжки та автоматично ввімкнути кондиціонер. Паралельно смарт-колонка продовжить відтворювати музику, а електрочайник почне кип'ятити воду.

Подібні сценарії особливо популярні серед користувачів DIY-систем, які не хочуть залежати від готових екосистем великих технологічних компаній.

Ще один напрямок – локальні системи безпеки. У традиційних smart home-рішеннях камери, сирени та датчики руху зазвичай працюють через інтернет. Це створює ризики: від перебоїв у мережі до потенційного глушіння Wi-Fi-сигналу.

Bluetooth-системи працюють інакше. Датчики руху можна напряму пов'язати з освітленням, сигналізацією або колонками. Якщо система зафіксує рух біля будинку, світло почне блимати, а динаміки увімкнуть сирену.

Оскільки Bluetooth працює локально та не залежить від роутера так сильно, як Wi-Fi, подібні рішення вважаються більш стійкими до зовнішніх перешкод.

Смарт-колонки на кшталт Amazon Echo давно стали одним із символів "розумного" дому. Водночас багато користувачів насторожено ставляться до того, що такі системи можуть зберігати голосові команди та аудіозаписи.

Як пише Aziot, у випадку локальних Bluetooth-систем альтернативою можуть стати open-source-рішення. Наприклад, голосовий помічник Assist у Home Assistant дозволяє запускати автоматизації без передачі записів у хмару.

Користувач може створити цілий ланцюжок дій для однієї команди. Фраза на кшталт "виконати наказ 66" здатна одночасно вимкнути світло, закрити штори та активувати вечірній режим у квартирі.

Розумні розетки та економія електроенергії

Bluetooth Low Energy часто називають одним із найбільш енергоефективних стандартів бездротового зв'язку. На відміну від Wi-Fi, пристрої не повинні постійно підтримувати активне підключення.

Особливо це помітно у випадку "розумних" розеток. Такі пристрої можуть аналізувати споживання електроенергії та автоматично вимикати техніку, коли вона переходить у режим очікування.

Подібний сценарій потребує тонкого налаштування, адже різні прилади мають різне енергоспоживання в пасивному режимі. Проте в довгостроковій перспективі це допомагає зменшити витрати на електроенергію та оптимізувати роботу домашньої техніки.

Чому Bluetooth знову стає популярним?

Популярність Bluetooth у smart home багато в чому пов'язана зі зростанням інтересу до локальних систем автоматизації. Користувачі дедалі частіше хочуть контролювати власні дані та менше залежати від серверів великих компаній.

Водночас сучасні Bluetooth-пристрої вже не мають тих обмежень, які були характерні для технології кілька років тому. Завдяки Bluetooth Low Energy, проксі-модулям і платформам із відкритим кодом локальні smart home-системи стають не лише дешевшими, а й гнучкішими для налаштування.