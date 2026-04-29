Intel відповіла на MacBook Neo новим процесором для дешевих ноутбуків

Після виходу доступного MacBook Neo компанія Intel представила новий процесор для бюджетних ноутбуків. За першими тестами, він демонструє вищу продуктивність у багатоядерних задачах.

Компанія Intel відреагувала на появу доступного ноутбука MacBook Neo, який привернув увагу завдяки поєднанню ціни та продуктивності. Новинка від Apple за 599 доларів стала несподіванкою навіть для ринку Windows-пристроїв, адже аналогів із подібними характеристиками практично не було. Про це пише 9to5mac.

Дивіться також Вихід нових MacBook Pro з сенсорним екраном відкладається

Чи зможе Intel наздогнати MacBook Neo?

Однією з причин такої ситуації називали відсутність відповідного процесора для бюджетних ноутбуків на Windows. Тепер Intel намагається заповнити цю нішу, представивши новий чип серії Wildcat Lake Core 300, орієнтований саме на подібні пристрої.

За попередніми результатами тестів, новий процесор демонструє приблизно однакову продуктивність в однопотокових задачах порівняно з чипом A18 Pro, який використовується в MacBook Neo. У тесті PassMark він набрав 4047 балів проти 4066 у рішення Apple.

Водночас у багатопотокових завданнях чип Intel показав значно кращий результат – близько 15 222 балів, що приблизно на 21% більше, ніж у A18 Pro. Це може стати важливою перевагою для задач, які потребують високої паралельної обробки.

Як пише Tweaktown, продуктивність процесора – лише один із факторів. Експерти зазначають, що для реальної конкуренції з MacBook Neo важливі й інші аспекти, зокрема автономність і якість збірки. Поки що невідомо, чи зможе новий чип Intel забезпечити подібний рівень енергоефективності.

Крім того, значення має і загальна якість ноутбуків на Windows, адже MacBook Neo виділяється не лише характеристиками, а й балансом між ціною, продуктивністю та дизайном. Чи зможуть виробники Windows-пристроїв запропонувати щось подібне за ті ж гроші – поки що відкрите питання.