Apple випустила велике оновлення операційної системи для iPhone, яке отримало назву iOS 26. Компанія пропустила кілька версій після iOS 18. Це дещо здивувало користувачів, які розгубилися після зміни версій операційки. Пояснюємо, чому Apple пішла на такий крок.

Компанія зробила це для того, щоб синхронізувати нумерацію з майбутнім календарним роком, пояснює 24 Канал. Схожі зміни торкнулися й інших платформ Apple, як-от iPadOS та macOS.

До речі, оновлення до iOS 26 вже доступне для власників iPhone починаючи з моделей XS.

Чому Apple вирішила змінити нумерацію своїх ОС?

Головною причиною такого кроку є маркетингове рішення, а не технічна необхідність. Apple вирішила узгодити номер версії операційної системи з календарним роком, що настане.

Хоча зараз 2025 рік, iOS 26 буде актуальною протягом більшої частини 2026 року – дев'ять місяців з дванадцяти. Тому компанія вирішила нумерувати ОС відповідно до майбутнього року.

Цікавий факт! В бета-версії iOS 26 знаходили численні згадки про iOS 19.0. Це свідчить про те, що рішення про зміну нумерації ухвалив відділ маркетингу на пізньому етапі розробки.

Для зручності користувачів та уникнення плутанини Apple синхронізувала номери версій для всіх своїх операційних систем. Тепер вони виглядають так:

iOS 19 стала iOS 26

стала iPadOS 19 стала iPadOS 26

стала watchOS 11 стала watchOS 26

стала macOS 15 стала macOS 26

стала visionOS 3 стала visionOS 26

стала tvOS 19 стала tvOS 26

Таким чином, усі проміжні оновлення виходитимуть у форматі 26.x до наступного великого релізу, яким, імовірно, стане iOS 27 у червні наступного року.

iPhone теж змінили нумерацію?

Ні, компанія не стала змінювати схему нумерації своїх пристроїв. Новий смартфон називається iPhone 17, а не iPhone 26. Це пов'язано з тим, що Apple продає одну й ту ж модель iPhone протягом кількох років, тому прив'язка до року випуску є менш привабливою маркетинговою тактикою для апаратного забезпечення.

Які свіжі пристрої випустила Apple?

