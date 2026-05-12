Приготуйте 12 гігабайтів: нова версія iOS приносить купу виправлень і корисні функції

Компанія Apple офіційно представила iOS 26.5 – черговий етап розвитку своєї мобільної платформи. Хоча цей реліз не приніс революційних змін у роботі штучного інтелекту, він зосереджений на критичних виправленнях безпеки та довгоочікуваному захисті під час спілкування з користувачами Android.

Що нового в iOS 26.5?

Apple випустила операційну систему iOS 26.5, яку багато експертів називають невеликим, але надзвичайно важливим кроком перед анонсом iOS 27. Файл оновлення має значний розмір (11,98 гігабайта), але при цьому містить лише кілька видимих функціональних змін, зосереджуючись переважно на внутрішній оптимізації та безпеці. 24 Канал зібрав усі головні зміни, на які варто звернути увагу.

Однією з головних новин стала поява наскрізного шифрування (E2EE) для повідомлень RCS (Rich Communication Services), повідомляє Wcctech. Це означає, що відтепер текстові чати між власниками iPhone та Android матимуть такий самий рівень захисту, як і фірмовий iMessage. Ця функція поки що перебуває у стані бета-тестування, але вона буде ввімкнена за замовчуванням для всіх чатів.

Цей апдейт впроваджує підтримку наскрізного зашифрованого RCS (бета) обміну повідомленнями та шпалери Pride Luminance разом із вдосконаленнями, виправленнями помилок і оновленнями безпеки для вашого iPhone,

– прокоментували в компанії Apple,



Нові шпалери для iPhone / Фото Apple/MacRumors

Зак Голл, автор видання 9to5Mac, підкреслює: "iOS 26.5 в основному зосереджена на трьох ключових змінах для користувачів iPhone". До цих змін належать уже згадане шифрування, нові динамічні шпалери та оновлення в Картах.

У додатку Apple Maps з'явився розділ "Пропоновані місця" (Suggested Places). Він використовує алгоритми для рекомендації цікавих локацій поблизу, спираючись на те, що зараз є популярним у вашому районі, та на історію ваших нещодавніх пошуків.



Оновлення "Пропоновані місця" в Картах / Фото Apple

Цікаво, що Apple також заклала основу для показу реклами в Картах, яка почне з'являтися в пошукових запитах у США та Канаді вже цього літа, повідомило видання MacRumors. Точний формат оголошень ще невідомий.

Питання кібербезпеки в цьому релізі стоїть особливо гостро. iOS 26.5 усуває понад 50 вразливостей у системі, зазначає 9to5Mac. Хоча жодна з цих помилок не була помічена в активному використанні хакерами, фахівці рекомендують оновитися якомога швидше.

Для користувачів у Європейському Союзі пакет змін ще ширший через вимоги Закону про цифрові ринки (DMA). Тепер сторонні аксесуари, як-от смарт-годинники чи навушники, отримали більше можливостей: швидке сполучення, відображення активності у реальному часі (Live Activities) та повноцінну роботу з інтерактивними сповіщеннями, що раніше було ексклюзивом лише для Apple Watch та AirPods.

Серед менш помітних, але корисних дрібниць – підтримка клавіатури мовою інуктитут та нова можливість при перенесенні даних з iPhone на Android вибирати, за який період копіювати вкладення до повідомлень: за весь час, за 1 рік чи за останні 30 днів.

Також була спрощена процедура підключення аксесуарів Magic Mouse, Magic Keyboard та Magic Trackpad – тепер вони автоматично створюють пару по Bluetooth після короткого під'єднання кабелем USB-C.

Siri все ще немає

Для тих, хто чекав на обіцяне оновлення Siri з використанням великих мовних моделей, новини менш втішні, бо тут цього немає. Натомість, як вважають журналісти, цей апдейт відклали до виходу iOS 27. Справжній прорив у сфері штучного інтелекту очікується вже на конференції WWDC 2026, яка розпочнеться 8 червня.

Як встановити iOS 26.5?

Якщо у вас не ввімкнені "Автоматичні оновлення" і ви не отримали сповіщення, зайдіть у "Параметри" – "Загальні" – "Оновлення програмного забезпечення".

Які iPhone сумісні з iOS 26.5?

iOS 26 сумісна з iPhone 11 та новішими моделями. Таким чином, оновлення отримали iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, вся лінійка iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, а також iPhone SE другого та третього покоління. Крім того, система підтримує нові моделі iPhone 17, пише 24 Канал.

Однак важливо враховувати, що підтримка iOS 26 не означає доступ до всіх функцій Apple Intelligence. Повноцінні можливості штучного інтелекту Apple наразі працюють лише на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max та новіших моделях через обмеження процесорів і обсягу оперативної пам'яті. Старі iPhone можуть запускати саму систему, але без багатьох AI-функцій.

Щодо iOS 27, то наразі Apple ще офіційно не анонсувала систему, але в мережі вже накопичилося багато витоків та інсайдів. Найбільше уваги привертає нова стратегія Apple у сфері штучного інтелекту.

За даними джерел, компанія планує зробити iOS 27 значно відкритішою для сторонніх AI-моделей. Користувачам можуть дозволити самостійно обирати, який штучний інтелект використовуватиметься в Siri та системних функціях. Йдеться про інтеграцію ChatGPT, Google Gemini, Anthropic Claude та інших моделей, пише Reuters.

Фактично Apple може перетворити Siri на своєрідний "центр керування AI", де сама Siri буде лише оболонкою та інтерфейсом, а обробкою запитів займатимуться різні моделі. Це й досі виглядає як спроба Apple наздогнати конкурентів, оскільки компанія помітно відстала від OpenAI, Google і Microsoft у розвитку генеративного штучного інтелекту, пише 24 Канал.

Серед інших чуток про iOS 27 згадуються нові AI-функції для фотографій. Apple нібито тестує інструменти Enhance, Extend і Reframe, які дозволять автоматично покращувати фото, розширювати кадри та змінювати композицію зображення за допомогою генеративного AI. Також повідомляється про серйозне оновлення автозаміни тексту, яка стане схожою на Grammarly – система аналізуватиме стиль, граматику та структуру речень у реальному часі, повідомляє Tom's Guide.

Окремо згадується оновлення додатка Wallet. У ньому може з'явитися функція створення цифрових перепусток через QR-коди. Крім цього, Apple нібито працює над AI-функціями для здоров'я та фітнесу. Витоки говорять про персоналізовані рекомендації, аналіз тренувань, харчування та стану організму на основі даних Apple Watch і медичних сенсорів.

Також iOS 27 може стати важливим оновленням для майбутнього складаного iPhone Fold. Інсайдери пишуть, що Apple готує адаптований інтерфейс із покращеною багатозадачністю, новими Split View-режимами та масштабованими елементами системи.

Ще одна важлива тема – сумісність. За чутками, iOS 27 припинить підтримку iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max та iPhone SE другого покоління. Якщо це підтвердиться, мінімальною моделлю для iOS 27 стане iPhone 12. Основною причиною називають застарілий процесор A13 Bionic, писало раніше видання MacRumors.

Що відомо про нову Siri зі штучним інтелектом?

Але найбільше обговорень зараз довкола нової Siri. Apple ще у 2024 – 2025 роках пообіцяла "революційну" Siri з Apple Intelligence, але запуск багато разів переносився. Через затримки компанія навіть зіткнулася з колективними позовами у США, де користувачі звинуватили Apple у рекламі функцій, яких фактично не існувало на момент релізу iPhone 16, пише TechRadar.

Тепер більшість джерел сходяться на тому, що справжня "нова Siri" вийде саме разом з iOS 27 або пізніше в оновленнях цього покоління. Очікується, що Siri стане значно контекстнішою та зможе розуміти інформацію на екрані, аналізувати дії користувача, працювати глибше всередині додатків і виконувати складні багатокрокові команди. Наприклад, Siri зможе самостійно знайти фото, прикріпити його до листа, написати текст повідомлення та надіслати його без ручного втручання.

Також говорять про новий інтерфейс Siri. Деякі витоки описують окремий AI-додаток Siri, нову кнопку "Ask", інтеграцію з Dynamic Island та появу AI-функцій прямо всередині програм.

Ще одна ключова зміна – Siri має перестати постійно перекидати користувачів у вебпошук. Саме це багато років критикували власники iPhone. Apple намагається зробити так, щоб Siri реально виконувала завдання, а не просто показувала результати Google.

Втім, навіть зараз багато інсайдерів сумніваються, що Apple встигне реалізувати всі обіцяні функції до релізу iOS 27 восени 2026 року. Частина джерел вважає, що деякі AI-можливості можуть знову перенести на iOS 27.2 або навіть iOS 28.