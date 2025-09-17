Огляд iOS 26 та macOS 26: плюси і мінуси, які нові функції з'явились і чи варто оновлюватись
- Apple презентувала iOS 26 та macOS 26 (Tahoe) з новим Liquid Glass інтерфейсом, що додає просторової глибини екранам.
- iOS 26 має переваги, такі як фільтрація дзвінків та оновлені іконки, але є недоліки, включаючи обмежені AI-функції та проблеми з нагріванням і батареєю.
Apple презентувала iOS 26 та macOS 26 (Tahoe) 15 вересня 2025 року. У перший же день я вирішив скоростатися цим і оновити свої iPhone 15 та MacBook Air M1. iOS 26 відрізняється помітним дизайнерським переродженням: Apple створила Liquid Glass – прозорий, переливчастий інтерфейс, що додає глибини домашньому й блок-екранам. І дуже нагадує візуальний стиль 2000-их, той самий футуристичний стиль.
Які ж переваги та недоліки новинок Apple – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Цікаво! Версії операційних систем Apple вперше отримали індекс по року, в який вони набудуть широкого розповсюдження – 2026.
До теми Куди поділася iOS 19 і чому Apple випустила iOS 26
iOS 26: які плюси?
Новий екран блокування iOS 26 справді видається іншим, ніж раніше – Liquid Glass додає шпалерам просторової глибини (Spatial) і робить усі елементи прозорішими. Хоча я користуюсь кастомним зображенням, прозорим став лише годинник та дрібні елементи знизу. До цього звикаєш швидко.
Крім цього, особисто мені сподобалися такі покращення:
- фільтрація дзвінків та повідомлень – вбудований Call/Message Screening, якого так не вистачало. Apple додала автоматичну обробку спам-повідомлень та фільтр невідомих номерів, тож від небажаних дзвінків рятує новий інтерфейс Screen Incoming Calls.
- оновлений екран блокування та кастомізація – новий Lock Screen із Spatial-шпалерами виглядає ефектно. Можна ставити об’ємні фони, змінювати колір розеток, розташування віджетів. Навіть новий анімований арт у Apple Music має охайний вигляд.
Екран iPhone з iOS 26 / Скриншот 24 Каналу
- оновлені іконки – Apple надала іконкам обʼємний дизайн – вони стали напівпрозорими і світлими. Це стосується більшості застосунків, але деякі лишилися "пласкими".
- детальніше прописані різні моменти, повʼязані з батареєю –коли заряджалася, розхід акумулятора тощо. Корисно для тривожних користувачів.
Дані про акумулятор / Скриншот 24 Каналу
- цікавий (але марний) ефект "Просторова сцена" у галереї – однією кнопкою згори праворуч додає обʼємності фото – виокремлює передній план та рухає його на фоні.
Дивіться відео:
iOS 26: які мінуси?
Не обійшлося й без прикрих моментів:
- Оформлення Liquid Glass – новий стиль не всюди припав до душі. Хоч глянець і додає нового звучання та навіть ностальгії, деякі елементи дратують (особливо плавні анімації, "вильоти" застосунків знизу). Також Siri все ще не стала розумнішою – очікуваного "прориву" з голосовим помічником поки що немає. Українською вона досі не розмовляє.
Іконки застосунків / Скриншот 24 Каналу
- обмежені AI-функції – можливості Apple Intelligence (як-от живий переклад розмов) доступні тільки на найновіших iPhone Pro. Наприклад, on-the-fly переклади дзвінків/чатів з’явилися, але працюють лише на iPhone 15 Pro і новіших. На моєму звичайному iPhone 15 їх немає.
- нагрівання та батарея – після оновлення iPhone дійсно гріється сильніше. Apple попереджає, що відразу після інсталяції великих оновлень батарея їсть більше енергії, а телефон нагрівається — це нормально. У мене за першу добу використання прогрів корпусу відчутно підвищувався кілька разів, хоча потім усе нормалізувалося.
Невдала оптимізація HDR / Скриншот 24 Каналу
- графічні глюки HDR – відзначив дивну поведінку з HDR-контентом. Наприклад, Instagram іноді при показі знімків формату HDR раптово підвищує яскравість екрана (щоб охопити увесь діапазон). Цей спалах повторюється не завжди.
Іконки застосунків / Скриншот 24 Каналу
- Як уже зазначав, неповний перехід іконок – хоч Apple рекламує об’ємні іконки, не всі піктограми оновили. У мене, скажімо, "Резерв+" досі має стару пласку іконку, наче оновлення її оминули. Це створює дещо непослідовний вигляд загального інтерфейсу.
Читайте також Apple випустила iOS 26: чи варто оновлювати ваш iPhone
macOS 26: просто "косметика"?
МаcOS Tahoe теж отримала свою частку Liquid Glass: нижня панель стала напівпрозорою, іконки деяких програм – з матовим скляним ефектом. До певних елементів доведеться звикати – змінилася "плашка" контролю гучності, дрібні "менюшки" та списки, загалом – нічого масштабного. Радше косметичне оновлення. А на робочому столі зʼявилися віджети.
Деякі з фіч оновлення – на кшталт дзвінків з телефону безпосередньо з макбуку – не тестував. Не дуже полюбляю звичку Apple "міксувати" пристрої. Загалом оновлення – без сенсацій та з дрібними багами. Tahoe додає багато корисного, але масштабно оновити нічого: переважно це доробки того, що вже почали в iPadOS/iOS.
Звичайно, на початку було гальмування – при поверненні з повноекранного застосунку Dock іноді зависає на 3–5 секунд. "Зі скрипом" система відкрилася відразу після оновлення та перезапуску.
Але не буду згущувати фарби. Це рідкісні глюки, хоча про них варто знати перед оновленням.
Обмежений апдейт Siri – як і в iOS, macOS 26 не привніс нової версії Siri чи інших раптових сюрпризів для звичайного користувача. Siri з Apple Intelligence, до слова, неможиво скористатися, маючи українську мову інтерфейсу.
Загалом оновлення приємне, але так і хочеться сказати: "А скільки галасу було?".
Часті питання
Які основні зміни в iOS 26?
iOS 26 відрізняється дизайнерським переродженням із новим інтерфейсом Liquid Glass — прозорим і переливчастим, що надає глибини домашньому та блок-екранам. Також додано функції фільтрації дзвінків та повідомлень, оновлений екран блокування та кастомізацію, обʼємні іконки та покращення, повʼязані з батареєю.
Які недоліки в iOS 26?
Серед недоліків iOS 26 — новий стиль Liquid Glass не завжди сподобався користувачам, обмежені AI-функції, нагрівання та підвищене споживання батареї після оновлення, графічні глюки під час відтворення HDR-контенту, а також неповний перехід іконок на новий дизайн.
Що нового привнесла macOS 26 (Tahoe)?
macOS 26 (Tahoe) отримала частку Liquid Glass — нижня панель стала напівпрозорою, іконки деяких програм мають матовий скляний ефект. Змінилися дрібні елементи інтерфейсу, але загалом оновлення є косметичним. На робочому столі зʼявилися віджети, а деякі функції, як-от дзвінки з телефону безпосередньо з макбуку, не були протестовані.
Чому Apple вирішила змінити нумерацію своїх операційних систем на індексацію по року?
Apple вирішила змінити нумерацію своїх операційних систем, щоб відобразити рік, у який вони набудуть широкого розповсюдження. Це допомагає користувачам легше орієнтуватися у версіях та їх актуальності, адже тепер назва версії, як-от iOS 26, вказує на 2026 рік.
Які нові функції з'явилися в оновленій iOS 26?
iOS 26 принесла з собою кілька нових функцій, зокрема новий інтерфейс Liquid Glass, який додає глибини домашньому та блок-екранам. Оновлення включає фільтрацію дзвінків та повідомлень, новий Lock Screen із об'ємними фонами, оновлені іконки з напівпрозорим дизайном, а також детальніше відстеження використання батареї. З'явився ефект 'Просторова сцена' у галереї, що додає об'ємності фото, але деякі функції, як-от живий переклад розмов, доступні лише на найновіших iPhone Pro.