Apple презентувала iOS 26 та macOS 26 (Tahoe) 15 вересня 2025 року. У перший же день я вирішив скоростатися цим і оновити свої iPhone 15 та MacBook Air M1. iOS 26 відрізняється помітним дизайнерським переродженням: Apple створила Liquid Glass – прозорий, переливчастий інтерфейс, що додає глибини домашньому й блок-екранам. І дуже нагадує візуальний стиль 2000-их, той самий футуристичний стиль.

Цікаво! Версії операційних систем Apple вперше отримали індекс по року, в який вони набудуть широкого розповсюдження – 2026.

iOS 26: які плюси?

Новий екран блокування iOS 26 справді видається іншим, ніж раніше – Liquid Glass додає шпалерам просторової глибини (Spatial) і робить усі елементи прозорішими. Хоча я користуюсь кастомним зображенням, прозорим став лише годинник та дрібні елементи знизу. До цього звикаєш швидко.

Крім цього, особисто мені сподобалися такі покращення:

фільтрація дзвінків та повідомлень – вбудований Call/Message Screening, якого так не вистачало. Apple додала автоматичну обробку спам-повідомлень та фільтр невідомих номерів, тож від небажаних дзвінків рятує новий інтерфейс Screen Incoming Calls.

оновлений екран блокування та кастомізація – новий Lock Screen із Spatial-шпалерами виглядає ефектно. Можна ставити об’ємні фони, змінювати колір розеток, розташування віджетів. Навіть новий анімований арт у Apple Music має охайний вигляд.

Екран iPhone з iOS 26 / Скриншот 24 Каналу

оновлені іконки – Apple надала іконкам обʼємний дизайн – вони стали напівпрозорими і світлими. Це стосується більшості застосунків, але деякі лишилися "пласкими".

детальніше прописані різні моменти, повʼязані з батареєю –коли заряджалася, розхід акумулятора тощо. Корисно для тривожних користувачів.

Дані про акумулятор / Скриншот 24 Каналу

цікавий (але марний) ефект "Просторова сцена" у галереї – однією кнопкою згори праворуч додає обʼємності фото – виокремлює передній план та рухає його на фоні.

iOS 26: які мінуси?

Не обійшлося й без прикрих моментів:

Оформлення Liquid Glass – новий стиль не всюди припав до душі. Хоч глянець і додає нового звучання та навіть ностальгії, деякі елементи дратують (особливо плавні анімації, "вильоти" застосунків знизу). Також Siri все ще не стала розумнішою – очікуваного "прориву" з голосовим помічником поки що немає. Українською вона досі не розмовляє.

Іконки застосунків / Скриншот 24 Каналу

обмежені AI-функції – можливості Apple Intelligence (як-от живий переклад розмов) доступні тільки на найновіших iPhone Pro. Наприклад, on-the-fly переклади дзвінків/чатів з’явилися, але працюють лише на iPhone 15 Pro і новіших. На моєму звичайному iPhone 15 їх немає.

нагрівання та батарея – після оновлення iPhone дійсно гріється сильніше. Apple попереджає, що відразу після інсталяції великих оновлень батарея їсть більше енергії, а телефон нагрівається — це нормально. У мене за першу добу використання прогрів корпусу відчутно підвищувався кілька разів, хоча потім усе нормалізувалося.

Невдала оптимізація HDR / Скриншот 24 Каналу

графічні глюки HDR – відзначив дивну поведінку з HDR-контентом. Наприклад, Instagram іноді при показі знімків формату HDR раптово підвищує яскравість екрана (щоб охопити увесь діапазон). Цей спалах повторюється не завжди.

Іконки застосунків / Скриншот 24 Каналу

Як уже зазначав, неповний перехід іконок – хоч Apple рекламує об’ємні іконки, не всі піктограми оновили. У мене, скажімо, "Резерв+" досі має стару пласку іконку, наче оновлення її оминули. Це створює дещо непослідовний вигляд загального інтерфейсу.

macOS 26: просто "косметика"?

МаcOS Tahoe теж отримала свою частку Liquid Glass: нижня панель стала напівпрозорою, іконки деяких програм – з матовим скляним ефектом. До певних елементів доведеться звикати – змінилася "плашка" контролю гучності, дрібні "менюшки" та списки, загалом – нічого масштабного. Радше косметичне оновлення. А на робочому столі зʼявилися віджети.

Оновлений робочий стіл / Скриншот 24 Каналу

Деякі з фіч оновлення – на кшталт дзвінків з телефону безпосередньо з макбуку – не тестував. Не дуже полюбляю звичку Apple "міксувати" пристрої. Загалом оновлення – без сенсацій та з дрібними багами. Tahoe додає багато корисного, але масштабно оновити нічого: переважно це доробки того, що вже почали в iPadOS/iOS.

Звичайно, на початку було гальмування – при поверненні з повноекранного застосунку Dock іноді зависає на 3–5 секунд. "Зі скрипом" система відкрилася відразу після оновлення та перезапуску.

Вигляд загальних налаштувань / Скриншот 24 Каналу

Але не буду згущувати фарби. Це рідкісні глюки, хоча про них варто знати перед оновленням.

Обмежений апдейт Siri – як і в iOS, macOS 26 не привніс нової версії Siri чи інших раптових сюрпризів для звичайного користувача. Siri з Apple Intelligence, до слова, неможиво скористатися, маючи українську мову інтерфейсу.

Загалом оновлення приємне, але так і хочеться сказати: "А скільки галасу було?".