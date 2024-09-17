iPadOS 18 тепер доступна для широкого кола: ось усі найкращі нові функції для планшетів Apple
Джерело:9to5Mac
Apple випустила оновлення iPadOS 18 для всіх користувачів. Воно приносить безліч великих і малих змін в iPad, включаючи потужні інструменти кастомізації, абсолютно нові додатки, оновлення Apple Pencil і багато іншого.
Встановлення та сумісні пристрої
Ви можете встановити iPadOS 18, відкривши Налаштування – Загальні – Оновлення програмного забезпечення на своєму пристрої. Оновлення буде автоматично доступне там, якщо у вас є сумісний пристрій.
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Ось моделі iPad, які підтримують оновлення:
- M4 iPad Pro.
- iPad Pro 12.9-дюймовий (3-го покоління і новіше).
- iPad Pro 11-дюймовий (1-го покоління і новіше).
- iPad Air (3-го покоління і новіше).
- iPad (7-го покоління і новіше).
- iPad mini (5-го покоління і новіше).
Якщо ваша модель відсутня в цьому списку, оновлення для вас недоступне.
Нові функції в iPadOS 18
В iPadOS 18 досить мало ексклюзивних функцій для iPad, але завдяки насиченому випуску iOS 18 цього року, вона все ще пропонує безліч нових чудових можливостей, якими можна насолоджуватися в парі зі смартфоном та іншими пристроями в екосистемі Apple. Ось деякі з них.
Налаштування всього
В iPadOS 18 нарешті з'явилися інструменти кастомізації для iPad. Ось приклади того, що можна налаштувати вже зараз:
- Розташування на головному екрані: Програми та віджети на головному екрані можна вільно розміщувати в будь-якому місці екрана, більше не обмежуючись розміщенням поруч за сіткою.
- Кольорові іконки: Піктограми програм можна тонувати у власні кольори, як і піктограми темного режиму.
- Центр керування: Ви можете вибрати з величезного списку нових елементів керування, щоб змінити Центр керування на свій смак.
- Панелі вкладок: Панелі вкладок у деяких системних програмах було перероблено і у багатьох випадках їх можна налаштувати.
Один із жахливих прикладів того, як тепер можна налаштувати планшет чи смартфон Apple / Фото Apple
Програми Калькулятор і Паролі
Два додатки дебютують на iPad уперше: Калькулятор і Паролі.
- Додаток "Калькулятор" не одразу потрапив на iPadOS, але Apple вбудувала в нього цікаві функції, як-от "Математичні нотатки".
- Додаток "Паролі" – це нове спеціальне місце для доступу до всіх ваших облікових записів. Функціонально він дуже схожий на те, що раніше було доступно в "Налаштуваннях", але його приємно мати в окремому додатку.
Розумний сценарій з Apple Pencil
Користувачам Apple Pencil сподобається нова функція рукописного вводу в Apple Notes. Smart Script зробить ваш почерк чистішим і послідовнішим, залишаючись при цьому унікальним і неповторним. Крім того, рукописним текстом можна легше керувати, працюючи з ним так само, як із набраним текстом.
Smart Script зі стилусом Apple Pencil / Фото Apple
Оновлення додатків Apple для iPad
Якщо ви користуєтеся попередньо встановленими програмами Apple, в iPadOS 18 буде багато чудових змін. Ось деякі з них:
- Додаток "Файли" дозволяє тримати файли та папки постійно завантаженими.
- Повідомлення отримали багато оновлень: відправка за розкладом, смайлики, RCS, форматування тексту та багато іншого.
- Додаток "Фотографії" перероблено, він повністю налаштовується.
- "Нотатки" підтримують кольорове виділення та розбиття на розділи.
- Додаток "Календар" має повну інтеграцію з "Нагадуваннями".
- "Музика" отримує оновлення SharePlay, Music Haptics, та багато іншого.
- В TV додано функцію InSight для визначення інформації про акторів та автоматичних субтитрів при перемиканні назад або вимкненні звуку.
- Подкасти дозволяють ділитися посиланнями з позначкою часу та мають покращену підтримку розділів.
- Книги тепер мають чудову функцію сповіщень, що заощаджує гроші.
- У Safari додано функцію Highlights, Контроль відволікання та оновлений режим читання.
- У "Налаштуваннях" з'явився новий макет навігації.
- "Карти" вже готові для любителів піших прогулянок з тисячами детальних карт маршрутів.
- У Freeform з'явилися інструменти для створення сцен.
- "Фітнес" отримав новий дизайн, що налаштовується.
В iPadOS 18 з'явився цілий ряд інших нових функцій, зокрема такі:
- Eye Tracking – потужна функція відстеження руху очей, натхненна Vision Pro, для навігації по iPad.
- Браузер документів, який використовується в таких додатках, як Pages, Keynote, Numbers, а також у різноманітних додатках сторонніх розробників, набуває нового вигляду.
- Будь-яку програму тепер можна заблокувати для додаткового рівня безпеки.
- Програми можна приховувати в новій папці "Приховані програми".
- Можна налаштувати потужні голосові ярлики для виконання системних дій за допомогою спеціальних голосових команд.
- Вбудовані нові звуки навколишнього середовища – "Вогонь" і "Ніч".
- Коли хтось ділиться своїм екраном за допомогою функції SharePlay, ви можете малювати прямо на екрані, щоб допомогти йому; ви також можете попросити віддалений доступ.
- Ігровий режим покращить продуктивність в іграх і зменшить затримки з аксесуарами Bluetooth.
А що Apple Intelligence
Одним із найбільших наборів функцій, на які очікують користувачі iPad, є Apple Intelligence. Але штучний інтелект не додано в це оновлення iPadOS 18.0, а також в оновлення iOS. Перші функції Apple Intelligence з'являться наступного місяця у складі iPadOS 18.1 та iOS 18.1. Вони будуть доступні для всіх iPad з чипами M1, M2 або M4. Перевірте тут, чи сумісний ваш пристрій.