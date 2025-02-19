Інсайдери показали ймовірний дизайн iPhone 17 Air

Apple планує випустити абсолютно нову модель смартфона, яка зараз відома під назвою iPhone 17 Air. Це повинен бути пристрій у тоншому корпусі та з простішими характеристиками, але деякі витоки стверджують, що він може виявитися дорожчим навіть за версію Pro. Хай там як, але ось перші серйозні рендери можливого дизайну iPhone 17 Air.

Витоки дизайну iPhone 17 Air

Ми вже бачили, як може виглядати iPhone 17 Pro, а також знаємо деякі його характеристики. Тепер черга за iPhone 17 Air, який демонструє ту ж саму мову дизайну, але з поправкою на меншу кількість камер, пише 24 Канал.

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Спочатку ми очікували, що Air стане додатковою п'ятою моделлю в лінійці, але зараз деякі інсайдери схиляються до того, що він замінить версію Plus, яка свого часу прийшла на заміну Mini. Обидві продавалися не дуже добре, адже більшість користувачів віддавали перевагу або базовому смартфону, або моделям Pro.

Тонкий корпус, як стверджується, передбачає багато компромісів, зокрема меншу батарею та лише одну задню камеру. Це добре помітно на нових зображеннях, які з'явилися цими днями в інтернеті.



Можливий дизайн iPhone 17 Air / Фото Ашер Діппс

Свої рендери також представили автори YouTube-каналу Front Page Tech. Відомий інсайдер Джон Проссер, який є його центральним обличчям, поділився схожими зображеннями Air, які він змоделював на основі багатьох джерел і витоків. Проссер заявив, що рендери, ймовірно, зображують остаточний дизайн пристрою.



iPhone 17 Air / Фото Джон Проссер



iPhone 17 Air / Фото Джон Проссер



iPhone 17 Air / Фото Джон Проссер

Рендер iPhone 17 Air демонструє горизонтальний модуль камери на задній панелі. Об’єктив розташований у крайньому лівому куті горизонтальної лінії, а мікрофон і світлодіодний спалах – у крайній правій частині. Хоча камера лише одна, блок модуля займає всю ширину задньої панелі, як це робить Google у своїх смартфонах Pixel.

За чутками, Air матиме 48-мегапіксельний датчик, який ми бачили в актуальному сьогодні iPhone 16 Pro. Однак він не отримає надширококутний або зум-об’єктив.

Попередні витоки припускали, що iPhone 17 Air може бути 6,25 міліметра товщиною, що на 2 міліметри тонше, ніж iPhone 16 Pro. Тим часом Samsung Galaxy S25 Edge, за чутками, перевершить Apple і буде ще тоншим – усього 5,84 міліметра. Edge уже показали на презентації, але нічого не розкрили про його характеристики та габарити.