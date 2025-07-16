Три головні причини, чому ви захочете оновитися до iPhone 17 Pro цієї осені

У мережі з'являється все більше інформації про майбутній флагман Apple, який представлять у вересні. Чутки вказують на те, що iPhone 17 Pro може отримати низку суттєвих оновлень, які стосуватимуться не лише продуктивності, а й зовнішнього вигляду та можливостей камери. Це може спонукати багатьох користувачів перейти зі своїх поточних моделей на нову.

Що нового у камерах?

Нові моделі iPhone завжди приносять покращення в плані зйомки, тож і цього разу винятків не буде. Фронтальна камера TrueDepth у всіх iPhone 17 отримає роздільну здатність 24 мегапікселі, що вдвічі більше, ніж у iPhone 16 Pro з його 12 мегапікселями. Це дозволить робити чіткіші селфі та покращить якість відеодзвінків, адже фронтальна камера не оновлювалася суттєво вже кілька років, пише 24 Канал з посиланням на 9to5mac.

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На задній панелі телеоб’єктив у Pro-моделях перейде на 48 мегапікселів (на відміну від 12 мегапікселів у попередника), роблячи всі три задні об'єктиви однаково потужними.

Крім того, додаток Камера може отримати функцію запису з кількох камер одночасно, яка, за чутками, буде доступна лише для iPhone 17 Pro та Pro Max. Хоча подібні можливості вже є в сторонніх додатках, інтеграція від Apple зробить процес зручнішим для професійної зйомки.

Які оновлення продуктивності?

Щодо продуктивності, iPhone 17 Pro обіцяє стати ще потужнішим завдяки чипу A19 Pro, який перевершить A18 Pro з попередньої моделі. Точні показники швидкості поки невідомі, але акцент на локальному штучному інтелекті натякає на помітне прискорення в задачах на кшталт обробки фото чи голосових команд.

Обсяг оперативної пам'яті зросте до 12 гігабайтів, що більше, ніж попередні 8 гігабайтів у 16 Pro. Це, знову ж, буде корисно для багатозадачності та AI-функцій.

Додатково, нова система охолодження забезпечить стабільну роботу під час інтенсивних навантажень, як-от ігри чи редагування відео, без перегріву.

Які зміни очікуються в дизайні?

Зовнішній дизайн також зміниться, роблячи пристрій свіжішим на вигляд. Замість звичного квадратного виступу камери з'явиться повноцінна горизонтальна панель на всю ширину задньої кришки, що додасть унікальності після років мінімальних змін. Матеріал корпусу перейде з титану на алюміній, що може вплинути на вагу та відчуття в руці. Титан з'явився лише два роки тому, тож це несподівана зміна.

Очікуються нові кольори. iPhone 17 Pro та Pro Max можуть вийти в новому помаранчевому кольорі. Крім нього будуть чорний, темно-синій та срібний.



Усі кольори iPhone 17 Pro та Pro Max / Фото 9to5mac

Срібний та чорний варіанти значною мірою нагадують кольори попередніх iPhone Pro, а темно-синій не надто відрізняється від вигляду iPhone 15 Pro кілька років тому. Однак, помаранчевий колір явно виділяється.

Варто також зазначити, що інсайдер Instant Digital днями заявив, що один із кольорів iPhone 17 Pro матиме спеціальний ефект, розроблений для поєднання з оновленим Liquid Glass в iOS 26. Він каже, що ефект пов'язаний з білим кольором і "матиме різні ефекти за різного освітлення". Але особисто він поки його не бачив.