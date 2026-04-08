iPhone 17 Pro Max опинився в космосі: як це вплинуло на популярність смартфона

Флагман iPhone 17 Pro Max, представлений у вересні 2025 року, отримав нову хвилю популярності через 200 днів після виходу. Причиною стала участь пристрою в космічній місії Artemis II, під час якої астронавти використовували його на борту. Про це пише Phone arena.

Чому iPhone опинився серед астронавтів?

Зокрема, канадський астронавт Джеремі Хансен застосовував смартфон для зйомки фото і селфі на тлі Землі. Загалом пристрій подолав понад 695 тисяч миль у космосі, що зробило його частиною однієї з найгучніших подій у сучасній космонавтиці.

У результаті iPhone опинився в унікальному контексті – поряд із космічними кораблями та екіпажем. Це створило ефект, який багато хто вважає однією з найвдаліших і водночас випадкових реклам для Apple.

Цікаво, що це не була маркетингова кампанія. NASA не просто взяла смартфон із собою випадково. Перед допуском до польоту пристрій пройшов складну процедуру перевірки. Вона включала кілька етапів – від оцінки потенційних ризиків до тестування в умовах, наближених до космічних.

У замкненому просторі капсули навіть незначна поломка може мати серйозні наслідки. Наприклад, розбите скло перетворюється на небезпечні уламки в умовах мікрогравітації. Попри це, звичайний масовий смартфон зміг пройти всі перевірки.

Фактично пристрій опинився в середовищі, яке значно перевищує стандартні умови експлуатації. І хоча він не конкурує з лідерами за всіма технічними характеристиками, участь у місії стала доказом його надійності.

Особливо показовим є контраст із часами Apollo 8, коли для фотографування Землі використовували спеціалізовані камери. Тоді процес був складним і вимагав підготовки, а сьогодні астронавти можуть робити знімки звичайним смартфоном.

Саме цей контраст і створює сильний емоційний ефект. Космос залишається сферою, яка об’єднує людей і викликає захоплення. Коли ж у цьому середовищі з’являється звичайний гаджет, яким користуються мільйони, він автоматично отримує новий символічний статус.

У підсумку iPhone 17 Pro Max перестає бути просто пристроєм із певними характеристиками – він асоціюється з дослідженням космосу. І саме ця асоціація, а не традиційна реклама, може вплинути на сприйняття продукту значно сильніше.