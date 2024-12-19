Передумали: iPhone 17 не буде міняти дизайн камер на потворну горизонтальну лінію

Довгий час ми чули про те, що майбутні iPhone отримають горизонтальний блок камер, схожий на Pixel. Ми бачили рендери від різних інсайдерів, які в один з голос публікували схожі дані. Але все це лишалося припущеннями, оскільки компанія під час розробки створює кілька різних прототипів, щоб на етапі тестування затвердити чи скасувати якесь рішення. Судячи з нових чуток, ці плани Apple скасувала.

Яким буде iPhone 17

Чесно кажучи, жоден із рендерів, які з'являлись у мережі, не виглядав так, ніби це пристрій, який могла би випустити Apple. Деякі навіть мали вигляд дешевих китайських смартфонів. Це не було схоже навіть на минулі моделі Google Pixel, які також не надто вражали дизайном. Тож не дивно, що компанія відмовилась від цих планів, якщо взагалі їх розглядала, повідомляє 24 Канал з посиланням на MacRumors.

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Але все не так погано, адже інсайдер Instant Digital повідомляє, що якісь зміни все-таки будуть. Повідомляється, що як мінімум дві моделі iPhone 17 Pro отримають "значне оновлення" дизайну задньої панелі, але камера все ще буде трикутною, як сьогодні. Що конкретно змінять, неясно. Раніше компанія лише трохи пересувала датчики, розташовуючи їх або один над одним, або у вигляді похилої лінії. Тож і цього разу нас може чекати щось подібне. Але великий горизонтальний модуль, як зазначається, наразі не є частиною планів компанії.

Інсайдери в один голос заявляють, що дизайн ‌iPhone 17‌ Pro має "істотно змінитися", проте тепер взагалі незрозуміло, як саме. Трикутна камера лишається, скло на задній панелі, як повідомляє той же Instant Digital, також залишається, щоб зберегти можливість бездротової зарядки. Зображення яблука компанія теж навряд чи видалить. Тож які зміни на нас чекають?

Єдине, що наразі не спростували, це те, що задня панель може бути розділена двома кольорами: унизу світліший, а зверху, де розташовані камери, темніший відтінок.



Можливий дизайн iPhone 17 Pro / Фото MacRumors

Варто зазначити, що Instant Digital має неоднозначну репутацію щодо чуток про Apple, адже він неодноразово помилявся. Проте разом із тим він надав вражаюче точну інформацію про iPhone 14 у 2023 році, матове заднє скло iPhone 15 та ‌iPhone 15‌ Plus, Apple Watch Series 9 та багато інших деталей.

Новий дизайн потенційно дозволить Apple збільшити продажі в таких регіонах, як Китай, де конкуренція висока, а користувачі мають великий вибір, що призводить до падіння продажів. Дизайн з подвійним покриттям кольору також дозволить Apple виділитися з натовпу.