iPhone 17e уже в Україні: скільки коштує найдоступніший смартфон Apple

Поява iPhone 17e на полицях магазинів є дуже очікуваною подією для шанувальників бренду Apple, адже цей ґаджет пропонує флагманські технології за більш помірну суму. Смартфон, який подається як найбільш збалансоване рішення за співвідношенням вартості та технічних можливостей, нарешті став доступним в Україні.

Які технічні інновації отримав iPhone 17e?

На старті продажів покупцям пропонують дві модифікації за обсягом вбудованої пам'яті: версію на 256 гігабайтів та варіант на 512 гігабайтів. Колірна палітра включає три відтінки – класичний чорний, чистий білий та ніжний рожевий, пише 24 Канал.

Вартість пристрою в Україні починається від 34 999 гривень за базову модель у рамках акційної пропозиції, після чого становитиме 37 999 гривень, за даними видання "Межа".

Старша версія обійдеться у 44 999 гривень за спеціальною ціною і 47 999 гривень при повній вартості.

Компанія пропонує 6,1-дюймовий дисплей Super Retina XDR, виконаний за технологією OLED. Екран забезпечує яскравість до 1200 ніт у режимі HDR, що гарантує чітке зображення навіть під прямими сонячними променями.

Для захисту фронтальної панелі використали оновлене скло Ceramic Shield 2, яке, згідно з технічними даними, у три рази краще протистоїть появі подряпин порівняно з попередніми розробками.

Корпус смартфона виготовлено з алюмінію аерокосмічного класу, а його герметичність відповідає стандарту IP68, що дозволяє пристрою витримувати короткочасне занурення у воду, повідомила Apple під час презентації ґаджета.

Смартфон отримав MagSafe / Фото Apple

Продуктивність системи забезпечує сучасний 6-ядерний процесор A19, створений за передовим 3-нанометровим техпроцесом. Цей чип демонструє значний приріст швидкості: за твердженням розробників, він працює у два рази швидше, ніж популярний свого часу iPhone 11.

Графічна підсистема з 4 ядрами підтримує апаратне трасування променів, що суттєво покращує візуальні ефекти в іграх. Окрему роль відіграє 16-ядерний Neural Engine, необхідний для роботи функцій штучного інтелекту Apple Intelligence, інтегрованих в операційну систему iOS 26.

Камера

За можливості зйомки відповідає основна Fusion-камера з роздільною здатністю 48 мегапікселів. Хоча об'єктив лише один, він ефективно виконує роль двох завдяки системі 2-кратного оптичного наближення, яке працює без втрати якості зображення.

Смартфон здатен створювати деталізовані знімки у форматі 24 або 48 мегапікселів, а вдосконалений портретний режим дозволяє корегувати фокус на вже готовому кадрі. Любителі відео отримали підтримку запису в форматі 4K Dolby Vision з частотою до 60 кадрів на секунду.



iPhone 17e вже в Україні / Фото Apple

Важливою деталлю став новий модем C1X власної розробки Apple, який забезпечує швидшу та енергоефективнішу роботу в мережах 5G.

Автономність пристрою дозволяє переглядати відео протягом 26 годин без підзарядки. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку через порт USB-C, за допомогою якої можна відновити половину енергії акумулятора всього за 30 хвилин.

Також впроваджено підтримку стандарту бездротової зарядки Qi2 потужністю до 15 ват та магнітну систему MagSafe.

Окрім розважальних функцій, iPhone 17e дбає про безпеку, пропонуючи супутниковий зв'язок для екстрених викликів та автоматичне виявлення дорожньо-транспортних пригод.

