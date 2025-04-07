Apple готує кардинальне оновлення дизайну iPhone 19 Pro до 20-річчя смартфона

У 2026 році Apple відзначатиме 20-річчя з моменту виходу першого iPhone – і на честь цієї дати компанія готує суттєві зміни в дизайні своїх флагманів.

Apple представить перший складаний iPhone, а також кардинально оновлений iPhone 19 Pro зі "сміливим" дизайном, розповідає 24 Канал з посиланням на журналіста Bloomberg Марка Гурмана.

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За словами Гурмана, якщо плани компанії не зміняться, зовнішній вигляд iPhone 19 Pro буде максимально наближеним до того, що колись уявляв колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв. Він давно виступав за концепцію iPhone у вигляді "суцільного листа скла". Ця ідея вперше набула виразного втілення у моделі iPhone X.

Останніми роками Apple випускала смартфони з товстішим корпусом і менш витонченими формами, однак зараз компанія, ймовірно, повертається до естетики, близької Джоні Айву. Цей тренд розпочнеться вже цього року з запуском надтонкого iPhone 17 Air і продовжиться наступного – ювілейного – року.

Компанія готує велике оновлення до 20-річчя iPhone, включно зі складаним пристроєм і сміливою новою моделлю Pro, у якій буде використано більше скла,

– йдеться у звіті Гурмана.

Хоча для багатьох користувачів збільшення кількості скла в дизайні може означати зниження міцності та складність ремонту, для Apple це – спосіб запропонувати покупцям щось справді нове.

Тим часом Apple готує серйозні зміни в інтерфейсі більшості своїх операційних систем. Оновлений дизайн буде представлено на WWDC у червні з метою уніфікації інтерфейсу на всіх платформах Apple.