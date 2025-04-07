Apple представит первый складной iPhone, а также кардинально обновленный iPhone 19 Pro со "смелым" дизайном, рассказывает 24 Канал со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

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По словам Гурмана, если планы компании не изменятся, внешний вид iPhone 19 Pro будет максимально приближенным к тому, что когда-то представлял бывший главный дизайнер Apple Джони Айв. Он давно выступал за концепцию iPhone в виде "сплошного листа стекла". Эта идея впервые получила выразительное воплощение в модели iPhone X.

В последние годы Apple выпускала смартфоны с более толстым корпусом и менее изящными формами, однако сейчас компания, вероятно, возвращается к эстетике, близкой Джони Айву. Этот тренд начнется уже в этом году с запуском сверхтонкого iPhone 17 Air и продолжится в следующем – юбилейном – году.

Компания готовит большое обновление к 20-летию iPhone, включая складным устройством и смелой новой моделью Pro, в которой будет использовано больше стекла,

– говорится в отчете Гурмана.

Хотя для многих пользователей увеличение количества стекла в дизайне может означать снижение прочности и сложность ремонта, для Apple это – способ предложить покупателям что-то действительно новое.

Между тем Apple готовит серьезные изменения в интерфейсе большинства своих операционных систем. Обновленный дизайн будет представлен на WWDC в июне с целью унификации интерфейса на всех платформах Apple.