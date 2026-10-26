Екрани iPhone Duo почали буквально тріщати по швах уже наступного дня після виходу
Довгоочікуваний старт продажів першого складаного смартфона Apple затьмарили перші скарги покупців. Користувачі масово повідомляють про тріщини внутрішнього дисплея прямо в зоні шарніра та появу білих смуг з битих пікселів.
Як виникає дефект гнучкого екрана
Пошкодження внутрішнього дисплея з'являються практично відразу після розпакування смартфона. Всі виявлені пристрої ламаються за однаковою схемою: тріщина проходить суворо по центральній лінії шарніра, після чого на екрані зависає горизонтальна смуга з яскраво-білих пікселів. Деякі користувачі заявили, що екран тріснув прямо під час першого налаштування гаджета, пише 9to5Mac.
iPhone Duo має дефект шарніра, який ламає екран / Скриншот 24 Каналу з відео Джеффрі Ґана
iPhone Duo має дефект шарніра, який ламає екран / Фото Андру Едвардса
Фахівці припускають, що причина полягає в дефектній партії шарнірних компонентів. Одна з деталей механізму зсувається і тисне на внутрішню панель із зворотного боку, що призводить до розриву матриці. В офіційних сервісах Apple Store покупцям змінюють пошкоджені пристрої на нові, проте клієнти мобільних операторів зіткнулися з відсутністю замінних смартфонів на складах.
Причина може ховатися в шарнірі / Фото Apple/SeonLung Buk
Компанія випустила спеціальну інструкцію з обслуговування шарніра, зазначивши, що механічні проблеми не мають програмного рішення.
Особливості конструкції та нові технологічні рішення
Новий складаний флагман від Apple поєднує зовнішній 13,7-сантиметровий екран та великий внутрішній OLED-дисплей. Корпус виготовили з титану Grade 5, а товщина пристрою у розкладеному стані становить лише 5,2 міліметра. Замість сканера обличчя розробники повернули технологію Touch ID, вбудувавши датчик відбитків пальців у бічну кнопку живлення. Камерний модуль складається з двох 48-мегапіксельних сенсорів, а серцем пристрою став новітній 2-нанометровий процесор A20 Pro.
Слід нагадати, що раніше проблеми з виробництвом складного шарніра вже спричинили затримки поставок. Водночас аналітики згадують про розробку iPhone Duo 2, де інженери прагнуть повернути сканер обличчя під екран.
Базова версія смартфона з 256 гігабайтами пам'яті коштує 1 999 доларів США.