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Екрани iPhone Duo почали буквально тріщати по швах уже наступного дня після виходу

Олександр Гайдамашко
Екрани iPhone Duo почали буквально тріщати по швах уже наступного дня після виходу - Техно

iPhone Duo має дефект шарніра, який ламає екран / 9to5Mac

Довгоочікуваний старт продажів першого складаного смартфона Apple затьмарили перші скарги покупців. Користувачі масово повідомляють про тріщини внутрішнього дисплея прямо в зоні шарніра та появу білих смуг з битих пікселів.

Як виникає дефект гнучкого екрана

Пошкодження внутрішнього дисплея з'являються практично відразу після розпакування смартфона. Всі виявлені пристрої ламаються за однаковою схемою: тріщина проходить суворо по центральній лінії шарніра, після чого на екрані зависає горизонтальна смуга з яскраво-білих пікселів. Деякі користувачі заявили, що екран тріснув прямо під час першого налаштування гаджета, пише 9to5Mac.

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iPhone Duo має дефект шарніра, який ламає екран
iPhone Duo має дефект шарніра, який ламає екран / Скриншот 24 Каналу з відео Джеффрі Ґана

iPhone Duo має дефект шарніра, який ламає екран
iPhone Duo має дефект шарніра, який ламає екран / Фото Андру Едвардса

Фахівці припускають, що причина полягає в дефектній партії шарнірних компонентів. Одна з деталей механізму зсувається і тисне на внутрішню панель із зворотного боку, що призводить до розриву матриці. В офіційних сервісах Apple Store покупцям змінюють пошкоджені пристрої на нові, проте клієнти мобільних операторів зіткнулися з відсутністю замінних смартфонів на складах.

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Причина може ховатися в шарнірі / Фото Apple/SeonLung Buk
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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Компанія випустила спеціальну інструкцію з обслуговування шарніра, зазначивши, що механічні проблеми не мають програмного рішення.

Особливості конструкції та нові технологічні рішення

Новий складаний флагман від Apple поєднує зовнішній 13,7-сантиметровий екран та великий внутрішній OLED-дисплей. Корпус виготовили з титану Grade 5, а товщина пристрою у розкладеному стані становить лише 5,2 міліметра. Замість сканера обличчя розробники повернули технологію Touch ID, вбудувавши датчик відбитків пальців у бічну кнопку живлення. Камерний модуль складається з двох 48-мегапіксельних сенсорів, а серцем пристрою став новітній 2-нанометровий процесор A20 Pro.

Слід нагадати, що раніше проблеми з виробництвом складного шарніра вже спричинили затримки поставок. Водночас аналітики згадують про розробку iPhone Duo 2, де інженери прагнуть повернути сканер обличчя під екран.

Базова версія смартфона з 256 гігабайтами пам'яті коштує 1 999 доларів США.

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