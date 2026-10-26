Экраны iPhone Duo начали буквально трескаться по швам уже на следующий день после выхода

Как возникает дефект гибкого экрана

Повреждения внутреннего дисплея появляются практически сразу после распаковки смартфона. Все обнаруженные устройства ломаются по одной и той же схеме: трещина проходит строго по центральной линии шарнира, после чего на экране появляется горизонтальная полоса из ярко-белых пикселей. Некоторые пользователи заявили, что экран треснул прямо во время первой настройки гаджета, пишет 9to5Mac.

Реклама Adv



iPhone Duo имеет дефект шарнира, который ломает экран / Скриншот 24 Канала из видео Джеффри Гана



iPhone Duo имеет дефект шарнира, который ломает экран / Фото Андру Эдвардса

Эксперты предполагают, что причина кроется в дефектной партии шарнирных компонентов. Одна из деталей механизма смещается и давит на внутреннюю панель с обратной стороны, что приводит к разрыву матрицы. В официальных сервисах Apple Store покупателям заменяют поврежденные устройства на новые, однако клиенты мобильных операторов столкнулись с отсутствием запасных смартфонов на складах.

Реклама

Причина может крыться в шарнире / Фото Apple/SeonLung Buk

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Компания выпустила специальную инструкцию по обслуживанию шарнира, отметив, что механические проблемы не имеют программного решения.

Особенности конструкции и новые технологические решения

Новый складной флагман от Apple сочетает в себе внешний 13,7-сантиметровый экран и большой внутренний OLED-дисплей. Корпус изготовлен из титана Grade 5, а толщина устройства в разложенном состоянии составляет всего 5,2 миллиметра. Вместо сканера лица разработчики вернули технологию Touch ID, встроив датчик отпечатков пальцев в боковую кнопку питания. Камерный модуль состоит из двух 48-мегапиксельных сенсоров, а сердцем устройства стал новейший 2-нанометровый процессор A20 Pro.

Напомним, что ранее проблемы с производством складного шарнира уже привели к задержкам поставок. В то же время аналитики упоминают о разработку iPhone Duo 2, где инженеры стремятся вернуть сканер лица под экран.

Базовая версия смартфона с 256 гигабайтами памяти стоит 1 999 долларов США.