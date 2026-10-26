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Экраны iPhone Duo начали буквально трескаться по швам уже на следующий день после выхода

Александр Гайдамашко
Экраны iPhone Duo начали буквально трескаться по швам уже на следующий день после выхода – Техно

У iPhone Duo есть дефект шарнира, из-за которого ломается экран / 9to5Mac

Долгожданный старт продаж первого складного смартфона Apple омрачили первые жалобы покупателей. Пользователи массово сообщают о трещинах на внутреннем дисплее прямо в зоне шарнира и о появлении белых полос из-за поврежденных пикселей.

Как возникает дефект гибкого экрана

Повреждения внутреннего дисплея появляются практически сразу после распаковки смартфона. Все обнаруженные устройства ломаются по одной и той же схеме: трещина проходит строго по центральной линии шарнира, после чего на экране появляется горизонтальная полоса из ярко-белых пикселей. Некоторые пользователи заявили, что экран треснул прямо во время первой настройки гаджета, пишет 9to5Mac.

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У iPhone Duo есть дефект шарнира, из-за которого ломается экран
iPhone Duo имеет дефект шарнира, который ломает экран / Скриншот 24 Канала из видео Джеффри Гана

У iPhone Duo есть дефект шарнира, из-за которого ломается экран
iPhone Duo имеет дефект шарнира, который ломает экран / Фото Андру Эдвардса

Эксперты предполагают, что причина кроется в дефектной партии шарнирных компонентов. Одна из деталей механизма смещается и давит на внутреннюю панель с обратной стороны, что приводит к разрыву матрицы. В официальных сервисах Apple Store покупателям заменяют поврежденные устройства на новые, однако клиенты мобильных операторов столкнулись с отсутствием запасных смартфонов на складах.

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Причина может крыться в шарнире / Фото Apple/SeonLung Buk
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Компания выпустила специальную инструкцию по обслуживанию шарнира, отметив, что механические проблемы не имеют программного решения.

Особенности конструкции и новые технологические решения

Новый складной флагман от Apple сочетает в себе внешний 13,7-сантиметровый экран и большой внутренний OLED-дисплей. Корпус изготовлен из титана Grade 5, а толщина устройства в разложенном состоянии составляет всего 5,2 миллиметра. Вместо сканера лица разработчики вернули технологию Touch ID, встроив датчик отпечатков пальцев в боковую кнопку питания. Камерный модуль состоит из двух 48-мегапиксельных сенсоров, а сердцем устройства стал новейший 2-нанометровый процессор A20 Pro.

Напомним, что ранее проблемы с производством складного шарнира уже привели к задержкам поставок. В то же время аналитики упоминают о разработку iPhone Duo 2, где инженеры стремятся вернуть сканер лица под экран.

Базовая версия смартфона с 256 гигабайтами памяти стоит 1 999 долларов США.

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