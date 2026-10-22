iPhone Duo 2 вже у розробці й поверне технологію, якої немає в першій моделі

Face ID повернеться в підекранному форматі

Як повідомляє 9to5Mac з посиланням на подкаст Power On журналіста Марка Гурмана, інженери Apple створили тестові зразки iPhone Duo 2 із сенсором Face ID, вбудованим безпосередньо під зовнішній дисплей. Відмова від цієї технології у першій версії складаного смартфона викликала чимало зауважень у перших оглядачів.

Головною перешкодою для впровадження сканера обличчя в перше покоління пристрою став надто тонкий корпус. Щоб розв'язати цю проблему, фахівці розробляють менші та менш помітні модулі. Очікують, що у наступній версії гаджета інфрачервону камеру та випромінювач підсвічування заховають повністю за матрицею, що дозволить ще більше зменшити виріз Dynamic Island або рамки навколо екрана.

Поки що невідомо, чи вирішать розробники повністю прибрати сканер відбитків Touch ID, чи залишать обидва біометричні методи для зручного розблокування як внутрішнього, так і зовнішнього дисплея.

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Окрім сканера обличчя, в компанії досліджують можливість додавання фізичної кнопки Action Button на бічну грань пристрою. Така кнопка є у звичайних iPhone, але в складаному смартфоні для неї не знайшлося місця.

Вихід iPhone Duo 2 очікують наступного року, проте якщо розробка затягнеться, впровадження підекранного Face ID можуть перенести на третє покоління.

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Нагадаємо, перша версія складаного гаджета отримала сканер відбитків Touch ID у бічній кнопці живлення, а саме виробництво пристрою зіткнулося з дефіцитом на заводах через складність конструкції шарніра.

Apple прагне усунути ключові апаратні компроміси першого складаного смартфона у його наступних ревізіях. Для користувачів це означає повернення звичного комфорту Face ID без шкоди для товщини та дизайну пристрою.