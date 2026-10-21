Компроміси в камерах та біометрії

Попередні замовлення на перший складаний смартфон від Apple відкриваються уже цієї п'ятниці, а перші покупці отримають ґаджети 23 жовтня. Як пише видання Engadget, стартова ціна iPhone Duo, яка становить 1 999 доларів, робить його найдорожчим телефоном у каталозі бренду. Попри високий цінник, пристрій має помітні апаратні компроміси порівняно зі звичайними флагманами.

Смартфон оснастили лише двома основними камерами на 48 мегапікселів без окремого телефотооб'єктива. Користувачам доступне 2-кратне наближення за допомогою цифрового кропу, проте воно суттєво поступається повноцінному зуму з iPhone 18 Pro. Крім того, новинка позбавлена змінної діафрагми, а роздільна здатність селфі-камери становить лише 12 мегапікселів замість 18 мегапікселів.

Замість сканера обличчя Face ID розробники встановили сенсор відбитків Touch ID у бічну кнопку, а також відмовилися від кнопки дії Action Button на користь швидких перемикачів у пункті керування. Водночас сенсорну клавішу Camera Control у гаджеті зберегли.

Оптимізація програмного забезпечення та дисплея

Операційну систему iOS 27 оптимізували спеціально під гнучкий формфактор, завдяки чому інтерфейс автоматично підлаштовується під кут згинання шарніра. Проте стороннім розробникам знадобиться певний час для оновлення своїх додатків. Програми на кшталт Netflix, Zoom та Slack адаптували до запуску, але інші сервіси певний час ще можуть відображатися з чорними смугами по боках або виглядати розтягнутими.

Порівняння з головними конкурентами

На ринку гнучких пристроїв новинці від Apple доведеться змагатися з уже перевіреними суперниками. Конкурентний Samsung Galaxy Z Fold 8 коштує від 1 899 доларів, що на 100 доларів дешевше за Duo, і водночас є тоншим та легшим. Його вага становить 201 грам проти 254 грамів в iPhone Duo, а товщина у складеному вигляді – 9,7 міліметра проти 11,3 міліметра.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Інший суперник, Google Pixel 11 Pro Fold, також продається за ціною від 1 899 доларів і пропонує систему з телефотооб'єктивом із 5-кратним оптичним наближенням, що забезпечує значну перевагу під час мобільного фотографування.

Знижки, програми обміну та аксесуари

Якщо ви перебуваєте в США, місцеві оператори та сама компанія Apple підготували низку спеціальних пропозицій. За фірмовою програмою trade-in можна заощадити до 885 доларів, залежно від старого пристрою. Безвідсоткова розстрочка з карткою Apple Card стартує від 83,29 долара на місяць протягом 24 місяців. Програма Apple Upgrade у партнерстві з Klarna пропонує варіанти від 57,99 долара на місяць. Американський оператор AT&T дає до 1 200 доларів компенсації за зданий телефон, а T-Mobile пропонує кредит до 1 000 доларів.

В Україні, очевидно, таких пропозицій немає, а місцеві продавці додадуть до базової ціни свою націнку. Зараз смартфон можна передзамовити у деяких продавців за ціною від 119 999 гривень до 198 999 гривень.

Аксесуари

Разом зі смартфоном презентували пластиковий захисний чохол за 79 доларів у синьому та пісочному кольорах, а також магнітний чохол Duo Folio із підставкою за 129 доларів. Внутрішній екран гаджета підтримує роботу зі стилусом Apple Pencil із портом USB-C, проте програмну сумісність інженери додадуть пізніше через оновлення. Аксесуари Apple Pencil 2 та Apple Pencil Pro новинка не підтримує.

Комплект постачання не містить блока живлення, тому для швидкого заряджання компанія пропонує адаптер Dynamic Power Adapter потужністю 40 – 60 ватів, який заряджає батарею до 50% за 20 хвилин.

Оглядів немає, тому купуйте на свій страх і ризик

Повноцінні незалежні огляди з'являться пізніше, тому першим покупцям доведеться купувати пристрій без детальних тестів автономності та перевірки надійності шарніра. Покупців урятує хіба що стандартне 14-денне правило повернення товару.

Раніше ми писали, що новинка зіткнулася з дефіцитом через виробничі труднощі на заводах та складний процес складання гнучкого шарніра, а також публікували детальне порівняння характеристик і цін між новим складаним ґаджетом та iPhone 18 Pro.