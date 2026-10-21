Компромиссы в камерах и биометрии

Предзаказы на первый складной смартфон от Apple начнутся уже в эту пятницу, а первые покупатели получат гаджеты 23 октября. Как пишет издание Engadget, стартовая цена iPhone Duo, составляющая 1 999 долларов, делает его самым дорогим телефоном в каталоге бренда. Несмотря на высокую цену, устройство имеет заметные аппаратные компромиссы по сравнению с обычными флагманами.

Смартфон оснащен лишь двумя основными камерами на 48 мегапикселей без отдельного телефотообъектива. Пользователям доступно 2-кратное приближение за счет цифрового кропа, однако оно существенно уступает полноценному зуму в iPhone 18 Pro. Кроме того, новинка лишена переменной диафрагмы, а разрешение селфи-камеры составляет всего 12 мегапикселей вместо 18 мегапикселей.

Вместо сканера лица Face ID разработчики встроили датчик отпечатков Touch ID в боковую кнопку, а также отказались от кнопки действия Action Button в пользу быстрых переключателей в панели управления. При этом сенсорную клавишу Camera Control в гаджете сохранили.

Оптимизация программного обеспечения и дисплея

Операционную систему iOS 27 оптимизировали специально под гибкий форм-фактор, благодаря чему интерфейс автоматически подстраивается под угол сгибания шарнира. Однако сторонним разработчикам понадобится некоторое время для обновления своих приложений. Приложения вроде Netflix, Zoom и Slack адаптированы для запуска, но другие сервисы какое-то время еще могут отображаться с черными полосами по бокам или выглядеть растянутыми.

Сравнение с основными конкурентами

На рынке гибких устройств новинке от Apple придется соревноваться с уже проверенными соперниками. Конкурирующий Samsung Galaxy Z Fold 8 стоит от 1 899 долларов, что на 100 долларов дешевле, чем Duo, и при этом он тоньше и легче. Его вес составляет 201 грамм против 254 граммов у iPhone Duo, а толщина в сложенном виде – 9,7 миллиметра против 11,3 миллиметра.

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Другой конкурент, Google Pixel 11 Pro Fold, также продается по цене от 1 899 долларов и предлагает систему с телефотообъективом с 5-кратным оптическим приближением, что обеспечивает значительное преимущество при мобильной съемке.

Скидки, программы обмена и аксессуары

Если вы находитесь в США, местные операторы и сама компания Apple подготовили ряд специальных предложений. По фирменной программе trade-in можно сэкономить до 885 долларов, в зависимости от старого устройства. Беспроцентная рассрочка с картой Apple Card начинается от 83,29 доллара в месяц в течение 24 месяцев. Программа Apple Upgrade в партнерстве с Klarna предлагает варианты от 57,99 доллара в месяц. Американский оператор AT&T предоставляет до 1 200 долларов компенсации за сданный телефон, а T-Mobile предлагает кредит до 1 000 долларов.

В Украине, очевидно, таких предложений нет, а местные продавцы добавят к базовой цене свою наценку. Сейчас смартфон можно предзаказать у некоторых продавцов по цене от 119 999 гривен до 198 999 гривен.

Аксессуары

Вместе со смартфоном был представлен пластиковый защитный чехол за 79 долларов в синем и песочном цветах, а также магнитный чехол Duo Folio с подставкой за 129 долларов. Внутренний экран гаджета поддерживает работу со стилусом Apple Pencil с портом USB-C, однако программную совместимость инженеры добавят позже посредством обновления. Аксессуары Apple Pencil 2 и Apple Pencil Pro новинка не поддерживает.

В комплект поставки не входит блок питания, поэтому для быстрой зарядки компания предлагает адаптер Dynamic Power Adapter мощностью 40–60 ватт, который заряжает аккумулятор до 50% за 20 минут.

Обзоров пока нет, поэтому покупайте на свой страх и риск

Полноценные независимые обзоры появятся позже, поэтому первым покупателям придется приобретать устройство без подробных тестов автономности и проверки надежности шарнира. Покупателей спасет разве что стандартное 14-дневное правило возврата товара.

Ранее мы писали, что новинка столкнулась с дефицитом из-за производственных трудностей на заводах и сложного процесса сборки гибкого шарнира, а также публиковали подробное сравнение характеристик и цен между новым складным гаджетом и iPhone 18 Pro.