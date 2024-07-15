Перший емулятор ПК з'явиться на iOS, iPadOS та visionOS

Apple дала зелене світло запуску UTM SE, революційного емулятора, який дозволяє користувачам запускати класичне програмне забезпечення та ігри для ПК на iPhone, iPad та Vision Pro. Цей дозвіл був отриманий після попередньої відмови у червні через певні проблеми.

Як все було

У червні Apple спочатку відмовилася затвердити UTM SE, посилаючись на "поганий користувацький досвід". Розробник висловив розчарування і спочатку вирішив не домагатися подальшого схвалення.

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Однак зараз UTM SE дякує команді AltStore, альтернативного магазину додатків для iOS, за допомогу в подоланні цих перешкод. Крім того, реалізація QEMU TCTI розробника була ключовою у створенні цієї версії без JIT (компіляції Just-In-Time), що дозволило емулятору відповідати стандартам Apple.

Функції та можливості

UTM SE, як і інші емулятори, пропонує мінімальну функціональність після встановлення і не містить операційної системи. Однак він надає посилання на веб-сайт UTM, який пропонує вичерпні інструкції з емуляції різних систем.

Користувачі можуть емулювати Windows, від XP до останньої версії 11, а також попередньо зібрані віртуальні машини Linux. В описі App Store і на скріншоті також згадується підтримка Mac OS 9.2.1 і DOS.



Скриншоти емулятора / Фото UTM SE

Емулятор підтримує як режим VGA для графічного виводу, так і режим термінала для введення текстових команд.

UTM SE здатний емулювати архітектури x86, PPC і RISC-V, дозволяючи користувачам запускати готові віртуальні машини або створювати власні конфігурації.

Програма побудована на QEMU, надійному і широко використовуваному емуляторі з відкритим вихідним кодом, відомому своїми можливостями крос-платформної апаратної емуляції.

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Наразі UTM SE буде доступний тільки для користувачів в країнах ЄС. Після затвердження UTM SE користувачі Apple можуть розраховувати на розширені можливості та ширший спектр сумісності програмного забезпечення на своїх пристроях.