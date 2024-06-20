iOS 18 дозволить стороннім застосункам знімати просторове відео завдяки подвійній камері iPhone

Компанія Apple продовжує розширювати можливості смартфонів. Цього разу в новій версії iOS 18 з'явиться можливість знімати просторове відео на iPhone стороннім застосункам камер. Ця нова функція, яка раніше була доступна лише в програмі Apple "Камера", буде доступна на пристроях iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max з iOS 17.2 або новішої версії.

Під час нещодавньої конференції для розробників WWDC 2024 Apple представила API, який дозволяє інтегрувати функцію запису просторових відео в сторонні застосунки. Цей API використовує наявні програмні фреймворки, пов'язані з камерами, щоб спростити творцям програм процес додавання цієї функції.

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Інноваційна функція

Просторовий відеозапис на моделях iPhone 15 Pro використовує як основну, так і надширококутну камери, коли пристрій тримається в горизонтальному положенні. Ця функція допомагає зняти відео з ефектом занурення – захоплюючий, тривимірний відеоконтент, який можна повноцінно відчути за допомогою гарнітури Apple Vision Pro.

Без гарнітури просторове відео відображається на екрані iPhone у стандартному 2D-форматі.

Забігаючи наперед, варто зазначити, що чутки свідчать про те, що майбутня серія iPhone 16 розширить можливості запису просторового відео за межі флагманських моделей Pro.

Очікується, що iPhone 16 та iPhone 16 Plus будуть оснащені вертикально вирівняними камерами та зможуть підтримувати цю інноваційну функцію.

iOS 18

Операційна система iOS 18 наразі проходить бета-тестування, а її офіційний реліз заплановано на вересень. Це оновлення обіцяє значно розширити мультимедійні можливості iPhone, пропонуючи користувачам і розробникам нові інструменти для створення та перегляду сучасного відеоконтенту.

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Гарнітура Vision Pro, необхідна для перегляду просторового відео, займає центральне місце в баченні Apple щодо імерсивного мультимедійного досвіду. Оскільки сторонні розробники отримали змогу додавати функції запису просторового відео у свої застосунки, користувачі можуть надіятися на появу різноманітних інструментів для створення такого контенту.