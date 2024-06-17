Однак значна кількість користувачів Apple буде розчарована, оскільки ці передові функції вимагають висококласного апаратного забезпечення, якого бракує багатьом пристроям.

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Користувачі iPhone постраждали найбільше

Власники iPhone, найпопулярнішого продукту Apple, будуть розділені в доступі до Apple Intelligence. Лише власники висококласних моделей iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max зможуть користуватися цими інструментами штучного інтелекту.

Базовий iPhone 15, попри те, що йому менш як рік, не буде підтримувати ці функції. Це рішення фактично робить базову модель застарілою з погляду можливостей ШІ.

З іншого боку, користувачам комп'ютерів Mac для доступу до Apple Intelligence знадобляться пристрої, оснащені фірмовим процесором Apple Silicon, до яких відносяться моделі, починаючи з 2020 року.

Потрібне сучасне обладнання

Складність завдань, які виконує Apple Intelligence, значно вища, ніж стандартні операції на iPhone або Mac. На відміну від інших інструментів ШІ, таких як ChatGPT або Midjourney, які покладаються на хмарні обчислення, Apple Intelligence прагне використовувати обчислювальні потужності локального пристрою.

Такий крок Apple вирішила зробити через свою прихильність до конфіденційності. Компанія гарантує, що конфіденційні дані залишатимуться на пристрої користувача, а не оброблятимуться в хмарі.

Підхід Apple, однак, не є абсолютно новим. Microsoft вже інтегрувала подібну концепцію у свої ноутбуки Copilot Plus, які оснащені вдосконаленими процесорами з вбудованими нейронними процесорами. Ці допоміжні чипи покращують здатність пристрою обробляти завдання ШІ локально, зменшуючи залежність від хмарних обчислень.

Навіщо потрібен окремий процесор для ШІ?

Основною причиною нездатності iPhone 15 підтримувати Apple Intelligence є відсутність нейронного процесора (NPU). NPU, які працюють разом з CPU і GPU, можуть обробляти численні операції одночасно, мінімізуючи при цьому енергоспоживання.

Хоча Apple представила Apple Neural Engine ще в 2017 році в iPhone 8 і iPhone X, базовому iPhone 15 не вистачає необхідної оперативної пам'яті і просунутого NPU для підтримки нових функцій ШІ.

Дані бенчмарку Geekbench свідчать про те, що хоча iPhone 14 має потужніший процесор, ніж навіть деякі MacBook з чіпами M1, йому все одно не вистачає 6 ГБ оперативної пам'яті. На противагу цьому, новіші пристрої, сумісні зі штучним інтелектом, можуть похвалитися 8 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє їм справлятися з вимогливими завданнями Apple Intelligence.

Локальний ШІ у вашій кишені

iPhone 15 Pro Max з його 8 ГБ оперативної пам'яті і NPU з рейтингом 35 TOPS демонструє, що завдання Apple Intelligence дійсно можуть оброблятися локально, хоча і з деякими обмеженнями. Очікується, що не всі інструменти ШІ працюватимуть в автономному режимі, оскільки необхідна обчислювальна потужність може перевищувати можливості навіть найсучасніших смартфонів.

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Забігаючи наперед, неясно, чи будуть майбутні моделі, такі як iPhone 16, містити підтримку Apple Intelligence, або ж ці передові функції ШІ залишаться ексклюзивними для флагманських пристроїв.

Apple планує запустити деякі з цих інструментів штучного інтелекту з випуском iOS 18, запланованим на осінь, що збігається із запуском нових iPhone.