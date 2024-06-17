Однако значительное количество пользователей Apple будет разочарована, поскольку эти передовые функции требуют высококлассного аппаратного обеспечения, которого не хватает многим устройствам.

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Пользователи iPhone пострадали больше всего

Владельцы iPhone, самого популярного продукта Apple, будут разделены в доступе к Apple Intelligence. Только владельцы высококлассных моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max смогут пользоваться этими инструментами искусственного интеллекта.

Базовый iPhone 15, несмотря на то, что ему менее года, не будет поддерживать эти функции. Это решение фактически делает базовую модель устаревшей с точки зрения возможностей ИИ.

С другой стороны, пользователям компьютеров Mac для доступа к Apple Intelligence понадобятся устройства, оснащенные фирменным процессором Apple Silicon, к которым относятся модели, начиная с 2020 года.

Требуется современное оборудование

Сложность задач, которые выполняет Apple Intelligence, значительно выше, чем стандартные операции на iPhone или Mac. В отличие от других инструментов ИИ, таких как ChatGPT или Midjourney, которые полагаются на облачные вычисления, Apple Intelligence стремится использовать вычислительные мощности локального устройства.

Такой шаг Apple решила сделать из-за своей приверженности к конфиденциальности. Компания гарантирует, что конфиденциальные данные будут оставаться на устройстве пользователя, а не обрабатываться в облаке.

Подход Apple, однако, не является абсолютно новым. Microsoft уже интегрировала подобную концепцию в свои ноутбуки Copilot Plus, которые оснащены усовершенствованными процессорами со встроенными нейронными процессорами. Эти вспомогательные чипы улучшают способность устройства обрабатывать задачи ИИ локально, уменьшая зависимость от облачных вычислений.

Зачем нужен отдельный процессор для ИИ?

Основной причиной неспособности iPhone 15 поддерживать Apple Intelligence является отсутствие нейронного процессора (NPU). NPU, которые работают вместе с CPU и GPU, могут обрабатывать многочисленные операции одновременно, минимизируя при этом энергопотребление.

Хотя Apple представила Apple Neural Engine еще в 2017 году в iPhone 8 и iPhone X, базовом iPhone 15 не хватает необходимой оперативной памяти и продвинутого NPU для поддержки новых функций ИИ.

Данные бенчмарка Geekbench свидетельствуют о том, что хотя iPhone 14 имеет более мощный процессор, чем даже некоторые MacBook с чипами M1, ему все равно не хватает 6 ГБ оперативной памяти. В противовес этому, более новые устройства, совместимые с искусственным интеллектом, могут похвастаться 8 ГБ оперативной памяти, что позволяет им справляться с требовательными задачами Apple Intelligence.

Локальный ИИ в вашем кармане

iPhone 15 Pro Max с его 8 ГБ оперативной памяти и NPU с рейтингом 35 TOPS демонстрирует, что задачи Apple Intelligence действительно могут обрабатываться локально, хотя и с некоторыми ограничениями. Ожидается, что не все инструменты ИИ будут работать в автономном режиме, поскольку необходимая вычислительная мощность может превышать возможности даже самых современных смартфонов.

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Забегая вперед, неясно, будут ли будущие модели, такие как iPhone 16, содержать поддержку Apple Intelligence, или же эти передовые функции ИИ останутся эксклюзивными для флагманских устройств.

Apple планирует запустить некоторые из этих инструментов искусственного интеллекта с выпуском iOS 18, запланированным на осень, что совпадает с запуском новых iPhone.