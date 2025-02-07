Apple готується представити новий iPhone SE вже зовсім скоро

Компанія Apple готується до оновлення свого найдоступнішого смартфона – iPhone SE. Нове покоління пристрою буде представлено вже наступного тижня та надійде у продаж до кінця лютого, але без традиційної масштабної презентації.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg, Apple планує анонсувати iPhone SE нового покоління у форматі прес-релізу.

А тим часом З’явилися ключові деталі про складаний iPhone

Новий пристрій отримає дизайн iPhone 14, а також підтримку функцій Apple Intelligence. Очікується, що модель буде оснащена портом USB-C відповідно до європейських вимог, а також отримає процесор A18, більший дисплей і Face ID для біометричної автентифікації.

Ознакою швидкого релізу є нестача iPhone SE поточного покоління в фірмових магазинах Apple у США. Деякі конфігурації смартфона, як-от модель на 256 ГБ у червоному корпусі, вже недоступні для швидкої покупки. Подібна ситуація спостерігається і з iPhone 14 та iPhone 14 Plus у Європі, які більше не продаються через відсутність порту USB-C.

Можливе підвищення ціни та стратегія Apple

Наразі iPhone SE пропонується за стартовою ціною 429 доларів, але з урахуванням оновленого дизайну та підтримки Apple Intelligence вартість нової моделі може зрости.

У четвертому кварталі 2024 року продажі iPhone знизилися на 1%, а на китайському ринку падіння склало 11%, тому оновлений iPhone SE може стати ключовим елементом стратегії компанії для залучення нових покупців.

Окрім цього, новий iPhone SE стане першою моделлю, яка отримає власний 5G-модем Apple, що дозволить компанії протестувати цю технологію перед її впровадженням у флагманські пристрої.

Що ще представить Apple найближчим часом?

Наступного вівторка (11 лютого) компанія також анонсує навушники PowerBeats Pro 2 із датчиком серцевого ритму, який згодом з’явиться і в лінійці AirPods.

У першій половині 2025 року Apple планує випустити оновлений MacBook Air із процесором M4, бюджетні моделі iPad та новий iPad Air.

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Крім того, до кінця року очікується презентація нових робочих станцій Mac та розумного домашнього пристрою з дисплеєм.