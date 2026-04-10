Зустрічайте перші рендери складаного iPhone Ultra, а також дані про акумулятор і товщину

Складаний смартфон від Apple, який раніше фігурував у чутках під назвою iPhone Fold, нарешті знаходить свої справжні обриси. Останні дані свідчать про назву iPhone Ultra, а також вказують на те, що компанія готує пристрій, здатний перевершити сучасні гнучкі флагмани за ключовими технічними параметрами.

Яким буде iPhone Ultra?

Згідно з останніми витоками інформації, Apple вирішила змінити підхід до найменування свого першого гнучкого пристрою, обравши назву iPhone Ultra. Це рішення підкреслює преміальність та технологічну перевагу новинки. Разом із назвою у мережі з'явилися рендери та відео, які детально демонструють зовнішній вигляд гаджета та розкривають його ключові фізичні параметри, пише PhoneArena.

Дивіться також Дизайн і дата виходу: витік інформації розкрив нові дані про iPhone 18 та iPhone Air 2

Дизайн iPhone Ultra суттєво відрізняється від більшості конкурентів, які зараз представлені на ринку. Попередні дані вказують на те, що смартфон буде коротшим за стандартні складані пристрої, проте значно ширшим у розкладеному стані, дещо нагадуючи провальний Surface Duo від Microsoft, який виглядав як книга.

Така геометрія корпусу робить смартфон більш схожим на невеликий планшет, ніж на смартфон, що вигідно вирізняє його на фоні Galaxy Fold 7 або майбутнього Galaxy Fold 8.



Рендер iPhone Ultra / Фото Fpt



Особливу увагу витік приділяє товщині пристрою. За наявними даними, у складеному стані товщина iPhone Ultra становитиме 9,5 міліметра, а в розкладеному – лише 4,5 міліметра. Для порівняння, очікуваний iPhone Air має товщину 5,6 міліметра, а конкурент від Samsung, Galaxy Fold 7, у розкладеному вигляді має товщину 4,2 міліметра.

Хоча iPhone Ultra не стає абсолютним рекордсменом за цим показником, він повинен забезпечити аналогічні відчуття під час використання, залишаючись надзвичайно елегантним і тонким гаджетом.



Рендер iPhone Ultra / Фото Fpt



Одним із найбільш вражаючих аспектів майбутньої новинки є ємність акумулятора. Apple планує оснастити iPhone Ultra батареєю на 5 800 міліампер-годин. Це справжній прорив для складаних смартфонів, де місце завжди обмежене. Цей показник значно перевищує можливості конкурентів: Galaxy Fold 7 має акумулятор на 4 400 міліампер-годин, а майбутній Galaxy Fold 8, за чутками, отримає 5 000 міліампер-годин. Навіть Galaxy TriFold, який має три панелі замість двох, продається з батареєю на 5 600 міліампер-годин і залишається позаду розробки Apple.

Технологія дисплея також отримає серйозне оновлення. Існують прототипи iPhone Ultra, де основний внутрішній екран позбавлений будь-яких вирізів завдяки використанню камери під дисплеєм, пише Android Headlines. Якщо ця версія піде у серійне виробництво, користувачі отримають ідеально чисту панель для споживання контенту без зайвих відволікаючих факторів у вигляді отворів чи "чубчиків".



Окрім цього, інженерам, як повідомляється, вдалося зробити складку на екрані дуже мілкою, що робить її майже непомітною при щоденному використанні. Багато конкурентів не можуть цим похвалитися, адже у їхніх пристроїв складка помітна, якщо й не відразу, то після певного часу використання.

Рендери iPhone Ultra: дивіться відео