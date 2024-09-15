Астронавти Polaris Dawn успішно повернулися на Землю після історичної місії

Місія SpaceX Polaris Dawn, в рамках якої відбувся перший в історії приватний вихід у відкритий космос, успішно завершилася приводненням у Мексиканській затоці сьогодні вранці.

Екіпаж на чолі з підприємцем-мільярдером Джаредом Айзекманом повернувся на Землю о 3:36 ранку за східним часом (10:36 за Києвом) 15 вересня, повідомляє Техно 24.

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Polaris Dawn, ми завершили місію. Дякую всім, хто допоміг нам здійснити цю місію,

– сказав Айзекман після того, як екіпаж благополучно приводнився.

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Політ Polaris Dawn, профінансований і організований Айзекманом, став значним приватним космічним польотом. Раніше Айзекман командував місією SpaceX Inspiration4 у 2021 році, яка стала першим повністю приватним екіпажним польотом на навколоземну орбіту.

, запуск Polaris Dawn спочатку був запланований на 2022 рік, але через складність місії виникли затримки.

Екіпаж Polaris Down після повернення: дивіться відео

Чому місія стала історичною?

Основний виклик місії був пов'язаний з виходом у відкритий космос, що вимагало від SpaceX розробити та випробувати власний скафандр для позакорабельної активності (EVA). Крім того, були внесені зміни в капсулу Crew Dragon, Resilience – встановили новий спеціальний люк, який отримав назву Skywalker

Ще одним досягненням стало те, що екіпаж піднявся на орбіту висотою 1700 кілометрів – це найвища орбіта на яку піднімалися люди з часів місії Apollo.

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Успішне завершення місії Polaris Down стало ще однією віхою в розширенні кордонів приватних космічних досліджень. Попереду ще дві місії програми Polaris, які фінансує Айзекман, однак деталей про них наразі немає.