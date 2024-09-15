Екіпаж на чолі з підприємцем-мільярдером Джаредом Айзекманом повернувся на Землю о 3:36 ранку за східним часом (10:36 за Києвом) 15 вересня, повідомляє Техно 24.

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Polaris Dawn, ми завершили місію. Дякую всім, хто допоміг нам здійснити цю місію,

– сказав Айзекман після того, як екіпаж благополучно приводнився.

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Політ Polaris Dawn, профінансований і організований Айзекманом, став значним приватним космічним польотом. Раніше Айзекман командував місією SpaceX Inspiration4 у 2021 році, яка стала першим повністю приватним екіпажним польотом на навколоземну орбіту.

До речі, запуск Polaris Dawn спочатку був запланований на 2022 рік, але через складність місії виникли затримки.

Екіпаж Polaris Down після повернення: дивіться відео

Чому місія стала історичною?

Основний виклик місії був пов'язаний з виходом у відкритий космос, що вимагало від SpaceX розробити та випробувати власний скафандр для позакорабельної активності (EVA). Крім того, були внесені зміни в капсулу Crew Dragon, Resilience – встановили новий спеціальний люк, який отримав назву Skywalker

Ще одним досягненням стало те, що екіпаж піднявся на орбіту висотою 1700 кілометрів – це найвища орбіта на яку піднімалися люди з часів місії Apollo.

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Успішне завершення місії Polaris Down стало ще однією віхою в розширенні кордонів приватних космічних досліджень. Попереду ще дві місії програми Polaris, які фінансує Айзекман, однак деталей про них наразі немає.