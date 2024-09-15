Екіпаж на чолі з підприємцем-мільярдером Джаредом Айзекманом повернувся на Землю о 3:36 ранку за східним часом (10:36 за Києвом) 15 вересня, повідомляє Техно 24.
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Polaris Dawn, ми завершили місію. Дякую всім, хто допоміг нам здійснити цю місію,
– сказав Айзекман після того, як екіпаж благополучно приводнився.
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Політ Polaris Dawn, профінансований і організований Айзекманом, став значним приватним космічним польотом. Раніше Айзекман командував місією SpaceX Inspiration4 у 2021 році, яка стала першим повністю приватним екіпажним польотом на навколоземну орбіту.
Екіпаж Polaris Down після повернення: дивіться відео
Чому місія стала історичною?
Основний виклик місії був пов'язаний з виходом у відкритий космос, що вимагало від SpaceX розробити та випробувати власний скафандр для позакорабельної активності (EVA). Крім того, були внесені зміни в капсулу Crew Dragon, Resilience – встановили новий спеціальний люк, який отримав назву Skywalker
Ще одним досягненням стало те, що екіпаж піднявся на орбіту висотою 1700 кілометрів – це найвища орбіта на яку піднімалися люди з часів місії Apollo.
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Успішне завершення місії Polaris Down стало ще однією віхою в розширенні кордонів приватних космічних досліджень. Попереду ще дві місії програми Polaris, які фінансує Айзекман, однак деталей про них наразі немає.