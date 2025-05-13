Телескоп James Webb сфотографував полярні сяйва на Юпітері

Телескоп Джеймса Вебба зробив вражаючі знімки полярних сяйв на Юпітері, розкривши їхню складну природу та яскраві особливості, які раніше були недоступні для спостереження.

Полярні сяйва на Юпітері

Космічний телескоп NASA James Webb зробив детальні зображення полярних сяйв на найбільшій планеті Сонячної системи. Завдяки цим новим даним, вчені з Лестерського університету отримали змогу детальніше дослідити цей грандіозний атмосферний феномен. На знімках чітко видно світіння на північному полюсі газового гіганта. Воно в сотні разів яскравіше за все те, що ми можемо спостерігати на Землі під час магнітних збурень. Такі сяйва виникають, коли заряджені частинки прориваються з космосу крізь магнітне поле в атмосферу. Але якщо на нашій планеті такі ефекти спричиняються сонячним випромінюванням і викидами, то у випадку Юпітера все складніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NASA.

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Одне з найважливіших відкриттів команди полягає в тому, що джерелом сяйв можуть бути не лише частинки, що надходять із Сонця. Магнітне поле Юпітера також захоплює заряджені частинки з навколишнього простору. Зокрема, свою роль відіграє супутник Іо, чия вулканічна активність викидає речовину настільки далеко, що вона потрапляє прямо в атмосферу Юпітера. Це створює набагато складнішу авроральну систему, ніж та, що є на Землі.

Сучасна камера ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam), встановлена на телескопі Вебба, дозволила зафіксувати швидкі зміни у структурі сяйв. На відміну від попередніх очікувань, що вони змінюються повільно, спостереження показали динамічні спалахи, які оновлюються буквально щосекунди.



Полярні сяйва на Юпітері / Фото NASA/JWST

Джонатан Ніколс, керівник дослідницької групи з Університету Лестера, описав перші враження від знімків як "різдвяний подарунок", який його просто приголомшив. За його словами, команда очікувала побачити поступові зміни, але натомість зіткнулася з візуальним "виверженням" сяйв у полярному регіоні.



Полярні сяйва на Юпітері / Фото NASA/JWST

Особливо цінним стало те, що спостереження проводилися одночасно за допомогою телескопів "Габбл" і "Вебб". Це дозволило напряму порівняти ультрафіолетові знімки з даними у ближньому інфрачервоному діапазоні. Результати чітко показали: Webb здатен уловлювати дрібні деталі та нюанси, які залишаються невидимими для "Габбла".

Ці знахідки підтверджують велику перевагу нового телескопа у вивченні атмосферних явищ на далеких планетах. Дослідники сподіваються, що подальший аналіз допоможе краще зрозуміти структуру магнітного поля Юпітера, а також процеси нагрівання та охолодження його атмосфери.

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