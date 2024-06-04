У Канаді навіть сміттєвози стають електричними
Джерело:Mack Trucks
Влада канадського міста Кінгстон замовила перші дві моделі електричних сміттєвозів Mack LR Electric. Таким чином прагнуть забезпечити досягнення нульових викидів до 2040 року, передбачених стратегічним планом, реалізація котрого почалася у 2023 році.
Частиною цього плану є відповідальне управління навколишнім середовищем, що передбачає скорочення викидів вуглецю від міської діяльності за допомогою поступового переходу на обслуговуючий транспорт з нульовими викидами.
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Електричні сміттєвози
Ми раді можливості використовувати електричні сміттєвози як одні з перших транспортних засобів ASL. Підвищена безпека для персоналу в поєднанні з екологічно чистішими вантажівками — це переваги як для нашого персоналу, так і для наших мешканців,
– каже Карен Сантуччі, директорка департаменту громадських робіт і твердих побутових відходів міста Кінгстон.
Наразі міський парк машин для вивезення сміття складається з 14 сміттєвозів, семи переробників та двох середньотоннажних пакувальників. Але хоча моделі Mack LR Electric стануть першими електричними у парку сміттєвозів, Кінгстон також має два електричних автобуси, шість електричних машин для обробки льоду та 35 легкових електричних машин і гібридів. Таким чином, місто знаходиться на шляху до повної електрифікації парку.
Щоб підтримати ці зусилля з електрифікації, компанія Kingston розгортає два 50-кіловатні зарядні пристрої Heliox від Mack Trucks, а також планує встановити 150-кіловатний зарядний пристрій DCFC у своєму депо для транзитних автобусів.
- Самі вантажівки є одними з перших прикладів наступного покоління Mack LR Electrics, які постачаються з літій-іонними батареями NMC (нікель-марганець-кобальт-оксид) ємністю 376 кіловат-годин, які обіцяють на 42% більше енергії та більший запас ходу, ніж раніше.
- Два електродвигуни виробляють 448 кінських сил безперервної роботи і приголомшливий крутний момент 4,051 фунт-фут від 0 обертів на хвилину.
- Двоступенева система рекуперативного гальмування допомагає отримувати енергію від сотень зупинок, які автомобіль робить щодня зі зростаючим навантаженням, і таким чином підзаряджати батареї.