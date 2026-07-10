На картині епохи Відродження знайшли те, що вчені офіційно відкрили лише у 2025 році

Старі полотна часто приховують більше, ніж здається на перший погляд. Іноді уважне око дослідника здатне помітити на картині чотирьохсотлітньої давнини деталі, які сучасна наука офіційно визнала лише нещодавно. Нове відкриття змушує інакше поглянути на спостережливість майстрів минулого та їхній внесок у природничу історію.

Коли пензель точніший за мікроскоп

У 1611 році фламандський живописець Ян Брейгель Старший завершив своє монументальне алегоричне полотно під назвою "Повітря". На картині митець зобразив музу астрономії Уранію, яка відпочиває на хмарі в оточенні величезної кількості птахів. Проте під час детального вивчення тварин на цьому зображенні один із дослідників помітив дещо надзвичайне: у верхньому правому куті полотна крихітний кажан тримає у роті птаха, пише IFLScience.

Для звичайного глядача ця деталь могла б залишитися непоміченою, але для еколога Педро Ромеро-Відаля вона стала справжньою сенсацією. Річ у тім, що хижу поведінку кажанів, які ловлять і поїдають птахів прямо під час польоту, офіційно зафіксували та задокументували в наукових працях лише у 2025 році.



Птах у роті кажана / Колаж IFLScience

Виходить, що Брейгель знав про цей феномен ще на початку XVII століття, задовго до того, як біологи змогли це підтвердити за допомогою сучасного обладнання.

Результати цього дослідження, які опублікували в науковому журналі PNAS, укотре свідчать про те, що люди спостерігали за подібними явищами в природі протягом тисячоліть. Від наскальних малюнків до римських мозаїк – мистецтво завжди служило своєрідним архівом знань про рослинний і тваринний світ, проте академічна наука тривалий час ігнорувала ці джерела.

Усе, що не створили в межах природничих академій, історично залишалося поза увагою,

– прокоментував дослідник із Біологічної станції Доньяна та співавтор дослідження Мігель Клаверо.

Художня точність чи випадковість?

Дослідники зазначають, що Брейгель був відомий своєю прискіпливістю до деталей. Багато видів на його картинах легко ідентифікувати, що дозволяє вченим використовувати полотна як зріз знань 1600 – 1699 років. Наприклад, у "Повітрі" поруч із європейськими лебедями, пеліканами та одудами сусідять екзотичні на той час сірі папуги, індійські павичі та навіть райські птахи з Південно-Східної Азії. Це також підкреслює масштаб торговельних зв'язків тогочасної Європи з віддаленими куточками планети.

Що стосується кажана, то науковці впевнені: на картині зображена велика вечірниця. Це той самий вид, який став об'єктом сучасного дослідження 2025 року щодо поїдання птахів. Брейгель настільки точно передав анатомічні особливості рукокрилого, що помилитися у визначенні виду майже неможливо.

Попри таку точність, інтерпретація картини має свої нюанси. Фізично кажан не може летіти, тримаючи велику здобич у роті, адже для польоту йому необхідна ехолокація, яку він генерує саме ротом. Якщо паща зайнята птахом, кажан втрачає орієнтацію у просторі. Тому дослідники вважають, що художник зобразив сам факт поїдання, але у спосіб, який зручний для візуального сприйняття.

Звідки митець дізнався правду?

Питання про те, де саме Ян Брейгель Старший отримав цю інформацію, залишається відкритим. Учені припускають, що під час своєї подорожі до Італії він міг чути розповіді місцевих жителів або мисливців про незвичайні звички нічних хижаків. Також цілком імовірно, що він сам знаходив пір'я та залишки птахів у місцях проживання вечірниць, зробивши правильний логічний висновок.

Це відкриття доводить, що мистецькі твори можуть бути цінним джерелом даних для екологів та істориків науки. Вони дозволяють моделювати поширення видів у минулому, навіть якщо офіційні записи того часу відсутні. Дослідники закликають частіше звертатися до географічних словників та творів мистецтва як до джерел, які містять сотні тисяч записів про навколишнє середовище, що чекають на своє розшифрування.

Це надзвичайно захоплива робота і неймовірні відкриття. Коли ви їх робите, це викликає справжній азарт,

– додав Мігель Клаверо.

Сьогодні мистецтвознавство та біологія дедалі частіше перетинаються, створюючи нову дисципліну на межі гуманітарних та природничих знань. Випадок із картиною "Повітря" став лише одним із прикладів того, як уважний погляд крізь віки допомагає заповнити прогалини в сучасній науковій картині світу.