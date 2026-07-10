Когда кисть точнее микроскопа

В 1611 году фламандский художник Ян Брейгель Старший завершил свое монументальное аллегорическое полотно под названием "Воздух". На картине художник изобразил музу астрономии Уранию, отдыхающую на облаке в окружении огромного количества птиц. Однако при детальном изучении животных на этом изображении один из исследователей заметил нечто необычное: в верхнем правом углу полотна крошечная летучая мышь держит во рту птицу, пишет IFLScience.

Для обычного зрителя эта деталь могла бы остаться незамеченной, но для эколога Педро Ромеро-Видаля она стала настоящей сенсацией. Дело в том, что хищное поведение летучих мышей, которые ловят и поедают птиц прямо во время полета, официально зафиксировали и задокументировали в научных трудах лишь в 2025 году.



Птица во рту летучей мыши / Коллаж IFLScience

Получается, что Брейгель знал об этом явлении еще в начале XVII века, задолго до того, как биологи смогли это подтвердить с помощью современного оборудования.

Результаты этого исследования, опубликованные в научном журнале PNAS, в очередной раз свидетельствуют о том, что люди наблюдали за подобными явлениями в природе на протяжении тысячелетий. От наскальных рисунков до римских мозаик – искусство всегда служило своеобразным архивом знаний о растительном и животном мире, однако академическая наука долгое время игнорировала эти источники.

Все, что не было создано в рамках естественнонаучных академий, исторически оставалось без внимания,

– прокомментировал исследователь из Биологической станции Доньяна и соавтор исследования Мигель Клаверо.

Художественная точность или случайность?

Исследователи отмечают, что Брейгель был известен своей придирчивостью к деталям. Многие виды на его картинах легко идентифицировать, что позволяет ученым использовать полотна как срез знаний 1600–1699 годов. Например, на картине "Воздух" рядом с европейскими лебедями, пеликанами и удодами изображены экзотические для того времени серые попугаи, индийские павлины и даже райские птицы из Юго-Восточной Азии. Это также подчеркивает масштаб торговых связей тогдашней Европы с отдаленными уголками планеты.

Что касается летучей мыши, то ученые уверены: на картине изображена большая вечерница. Это тот самый вид, который стал объектом современного исследования 2025 года, посвященного поеданию птиц. Брейгель настолько точно передал анатомические особенности рукокрылого, что ошибиться в определении вида практически невозможно.

Несмотря на такую точность, интерпретация картины имеет свои нюансы. Физически летучая мышь не может лететь, держа большую добычу во рту, ведь для полета ей необходима эхолокация, которую она генерирует именно ртом. Если пасть занята птицей, летучая мышь теряет ориентацию в пространстве. Поэтому исследователи считают, что художник изобразил сам факт поедания, но таким образом, который удобен для визуального восприятия.

Откуда художник узнал правду?

Вопрос о том, где именно Ян Брейгель Старший получил эту информацию, остается открытым. Ученые предполагают, что во время своего путешествия в Италию он мог слышать рассказы местных жителей или охотников о необычных привычках ночных хищников. Также вполне вероятно, что он сам находил перья и останки птиц в местах обитания вечерниц, сделав правильный логический вывод.

Это открытие доказывает, что произведения искусства могут быть ценным источником данных для экологов и историков науки. Они позволяют моделировать распространение видов в прошлом, даже если официальные записи того времени отсутствуют. Исследователи призывают чаще обращаться к географическим словарям и произведениям искусства как к источникам, содержащим сотни тысяч записей об окружающей среде, которые ждут своего расшифрования.

Это чрезвычайно увлекательная работа и невероятные открытия. Когда вы их делаете, это вызывает настоящий азарт,

– добавил Мигель Клаверо.

Сегодня искусствоведение и биология все чаще пересекаются, создавая новую дисциплину на стыке гуманитарных и естественных наук. Случай с картиной "Воздух" стал лишь одним из примеров того, как внимательный взгляд сквозь века помогает восполнить пробелы в современной научной картине мира.