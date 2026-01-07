Цей футуристичний робот, якого можна осідлати, вийде на 15 років раніше, ніж планували

Ще донедавна чотириногий транспортний робот від Kawasaki виглядав як далекий експеримент без шансів на реалізацію. Передбачалося, що він побачить світ не раніше 2050 року, але тепер ситуація змінюється. Компанія оголосила реальні плани з розробки та комерціалізації CORLEO – незвичного персонального всюдихода, який поєднує робототехніку, риси мотоцикла та водневу енергетику.

Чи має робот Kawasaki шанси стати масовим транспортом?

Kawasaki Heavy Industries офіційно оголосила про старт повноцінної розробки CORLEO – чотириногого позашляхового персонального транспортного засобу, який раніше сприймався як футуристичний концепт без чітких перспектив. Для цього в компанії створили окрему команду Safe Adventure Business Development Team, що напряму підпорядковується президенту корпорації, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Першим практичним кроком стане використання CORLEO як мобільного транспорту для відвідувачів виставки Expo 2030 у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Після цього Kawasaki планує вивести модель на споживчий ринок приблизно у 2035 році. Таким чином, терміни змістилися на 15 років раніше за початкову оцінку, яка передбачала реалізацію десь у 2050-х роках.

CORLEO створюється як транспорт для безпечного пересування гірською та пересіченою місцевістю. Конструкція базується на чотириногій робототехніці, але водночас використовує напрацювання Kawasaki у мотоциклетній інженерії. Зокрема, задні ноги оснащені маятниковим механізмом, який дозволяє їм рухатися незалежно одна від одної та ефективно поглинати удари. Це допомагає зберігати стабільну посадку та контроль над маршрутом.



Прототип робота CORLEO / Фото Kawasaki Heavy Industries

Керування здійснюється не кермом у класичному розумінні, а зміщенням ваги тіла, за принципом верхової їзди, розповідають на сайті виробника Kawasaki. Вбудовані системи підтримки мають зробити такий спосіб керування доступним навіть для людей без спеціальної підготовки. За аналіз рельєфу відповідає штучний інтелект, який оцінює можливі точки опори, круті схили, кам’янисті ділянки та водні перешкоди.



Так може виглядати поїздка на CORLEO / Фото Kawasaki Heavy Industries

Екологічно чистий

Живлення CORLEO забезпечує водневий двигун об’ємом 150 кубічних сантиметрів, який виробляє електроенергію для приводів ніг. Паливо зберігається у задніх балонах з воднем, а єдиним продуктом згоряння є вода.

Такий підхід відповідає екологічній стратегії Kawasaki та концепції мінімального впливу на природу.



Робот CORLEO живиться завдяки водню / Фото Kawasaki Heavy Industries

Чи безпечно їздити на CORLEO?

Окрему увагу компанія приділяє навігації та безпеці. CORLEO отримає екран з GPS-навігацією, який прокладатиме безпечні маршрути та допомагатиме утримувати центр ваги. У майбутньому навігаційна система SAFE ADVENTURE зможе враховувати погоду, температуру, стан поверхні та навіть появу диких тварин, передаючи дані на смартфон користувача.

Як компанія бачить пересування на CORLEO: дивіться відео

Паралельно Kawasaki працює над симулятором їзди на CORLEO. Його планують завершити до 2027 року. Симулятор використовуватиме реальні дані руху та тривимірні моделі, зібрані під час розробки, і навіть може знайти застосування у ґеймдеві та кіберспорті.

Робот CORLEO / Фото Kawasaki Heavy Industries

Попри те, що остаточна ціна та обсяги виробництва поки не розкриваються, CORLEO вже вийшов за межі експерименту. Проєкт поступово перетворюється з ефектної демонстрації на реальний транспортний засіб, за розвитком якого варто уважно стежити.