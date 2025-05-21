Злам месенджера радника Трампа: хакери дісталися контактів урядовців США

Хакери зламали месенджер, яким користувався радник Трампа Майкл Волц. У мережу потрапили контакти десятків американських посадовців, зокрема співробітників Секретної служби та Білого дому.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Унаслідок кібератаки на платформу TeleMessage зловмисники отримали доступ до контактів понад 60 американських чиновників, серед яких – представники митниці, дипломатії та навіть Секретної служби.

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Хакери злили переписку радника Трампа

Через злам також потрапило у відкритий доступ листування радника Дональда Трампа Майкла Волца.

Як пише Reuters, інцидент стався приблизно 4 травня – саме з цієї доби журналісти бачили повідомлення, які потрапили до рук хакера. І хоча в листуванні не було секретної інформації, воно містило імена, посади й номери контактних осіб в адміністрації.

Відомо, що платформу TeleMessage використовують урядовці США для конфіденційного обміну повідомленнями. Білий дім підтвердив, що знає про інцидент, але не уточнив, як саме застосовують сервіс всередині адміністрації.

Раніше TeleMessage рекламувався як захищена альтернатива SMS, яку активно використовують чиновники, правоохоронці й представники приватного сектору.