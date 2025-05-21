Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. В результате кибератаки на платформу TeleMessage злоумышленники получили доступ к контактам более 60 американских чиновников, среди которых – представители таможни, дипломатии и даже Секретной службы.

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Хакеры слили переписку советника Трампа

Из-за взлома также попала в открытый доступ переписка советника Дональда Трампа Майкла Волца.

Как пишет Reuters, инцидент произошел примерно 4 мая – именно с этих суток журналисты видели сообщения, которые попали в руки хакера. И хотя в переписке не было секретной информации, она содержала имена, должности и номера контактных лиц в администрации.

Известно, что платформу TeleMessage используют чиновники США для конфиденциального обмена сообщениями. Белый дом подтвердил, что знает об инциденте, но не уточнил, как именно применяют сервис внутри администрации.

Ранее TeleMessage рекламировался как защищенная альтернатива SMS, которую активно используют чиновники, правоохранители и представители частного сектора.