Штучний інтелект на службі хакерів: урядові структури Тайваню зазнали атаки

Тайванські державні установи опинилися під прицілом іноземних хакерів, які залучили для кібератаки автономних агентів штучного інтелекту. Урядовим фахівцям вдалося вчасно виявити загрозу та ліквідувати її наслідки.

Що відомо про кібератаку проти Тайваню

Як повідомляє Reuters, у Тайвані зафіксували підозрілу активність проти державних структур. Розслідування розпочали ще в липні, коли Національний інститут кібербезпеки виявив аномалії в роботі систем моніторингу. Фахівці встановили, що зловмисники діяли ззовні та застосували змішаний підхід, поєднавши ручні дії з автоматизованими атаками через агентів штучного інтелекту, зокрема Open Claw.

Усі джерела, методи й масштаби впливу відповідних атак фахівці детально розслідували, а постраждалі підрозділи успішно завершили свої захисні дії,

– прокоментували представники Міністерства цифрових справ Тайваню.

Після цього уряд країни запровадив нові правила захисту та посилив цілодобовий моніторинг систем у всіх відомствах.

Про подібний інцидент також повідомила ізраїльська компанія Dream, яка працює у сфері кібербезпеки. За її даними, група агентів штучного інтелекту протягом чотирьох днів працювала над викраденням облікових даних і паролів урядовців. Хакерам вдалося отримати особисті справи співробітників міністерства юстиції Тайваню, а також перевірити на вразливості агентство з ядерної безпеки.

Хто може стояти за атакою

Офіційний Тайбей уже тривалий час стикається з гібридною війною, яку веде Китай. Вона включає щоденні військові навчання поблизу острова, кампанії з дезінформації та постійні кібератаки.

За даними Бюро національної безпеки Тайваню за січень 2026 року, кількість китайських кібератак на критичну інфраструктуру – від лікарень до банківських установ – у 2025 році зросла на 6% порівняно з 2024 роком і сягнула в середньому 2,64 мільйона атак на день.

Влада зазначає, що частина таких цифрових вторгнень відбувалася синхронно з військовими маневрами, що явно видає винуватця. Водночас у заяві щодо липневого інциденту уряд Тайваню прямо не вказав на причетність Пекіна.